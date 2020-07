14 Julio 2020 04:10:00

Más contagios

El virus sigue en Monclova y a decir del asesor del Ayuntamiento de Monclova, Samuel Ramos, prevén una segunda fase más fuerte.



En una reunión de médicos se supo que varios galenos que ya habían superado al Covid-19 volvieron a contagiarse.



En los pasillos de la Clínica 7 del IMSS comentan que algunos doctores han sido aislados en sus domicilios al presentar signos y síntomas del nuevo coronavirus.



Ramos, que está muy pegado a las decisiones que se toman en el Subcomité Regional que lidera Alfredo Paredes, hizo el llamado a la ciudadanía a mantenerse bajo resguardo domiciliario mientras enfrentan una segunda oleada de contagios.



Ayer se supo que la titular de la Pronnif, Leticia Sánchez, resultó positiva al Covid-19, asintomática y trabajando desde su casa.



POSITIVO COORDINADOR



En más de contagios, trascendió que el coordinador de campaña de Rolando Valle, había resultado positivo.



Otoniel Farías tuvo que aislarse y no a muchos les agradó el supuesto contagio del también funcionario municipal, principalmente a los que trabajan con él.



Del equipo de campaña de Rolando no confirmaron la versión, pero algunos trabajadores del Ayuntamiento de Monclova aseguraban que estaba contagiado.



DE SALIDA



La buena noticia es que algunos funcionarios ya van saliendo del contagio, superaron al nuevo coronavirus.



Antonio Nerio, Emilio de Hoyos y Lenin Pérez ya habían vuelto a sus actividades diarias.



Y junto con ellos en todo el Estado ya son más de cinco mil los que han superado el contagio, pero desafortunadamente la cifra de decesos ha ido en aumento.



En el último reporte se informó de 12 personas que fallecieron y de 136 nuevos casos.



¿QUIÉN SERÁ?



De los tres aspirantes que le mencionamos en anterior colaboración se cuestionaron quién podría ser el “extranjero”, Martín Blackaller, Agustín Ramos o Mario Dávila.



Es el que se comporta como si lo fuera, aseveraron algunos miembros activos de Acción Nacional.



O bien puede ser el que dicen divide al partido.



Vaya usted a saber, lo cierto es que dos ya estarían amarrados, en equipo para lo que viene, claro, después de pasar la elección que está suspendida.



AL NACIONAL



“La Comadre” Mary Thelma Guajardo está lista para la dirigencia nacional del PRD.



Se supone que en agosto deberán resolver quién se queda en lugar de Ángel Ávila y la ex candidata a la gubernatura levantó la mano.



Dice “La Comadre” que hay militantes encaprichados a que se lance por la dirigencia nacional.



Que tiene el apoyo de algunos estados del norte del país que son la fuerza del perredismo nacional.



Apenas lo está analizando, no es cosa fácil, si no tuvo el apoyo en su tierra cuando los necesitó, menos en otros estados donde podría ser una desconocida.



REACTIVACIÓN



Lo que no pudo hacer Alonso Ancira lo logró Julio Villarreal, destrabar el conflicto entre CFE y empresarios del carbón.



No se han dado mayores detalles de cómo sería la negociación, pero anunciaron una rueda de prensa virtual para dar a conocer la reactivación económica de la Región Carbonífera.



En la invitación se dice que estarán altos funcionarios de la paraestatal, pero no mencionan nada sobre el tema Micare.



Si alguna duda quedaba de que con Ancira el gobierno de la 4T no quiere nada, ya quedaría despejada ahora que se supone Villarreal ya tomó las riendas de AHMSA.