25 Diciembre 2020 04:10:00

Más el ruido que las nueces

Para un país con 127 millones de habitantes y casi 120 mil muertos por Covid-19, más los que se acumulen, la cantidad de vacunas que ayer llegaron a México, de la farmacéutica Pfizer, es decir 3 mil, fue considerado por los que saben, como una burla de la cuatroté, en donde manda el presidente Andrés Manuel López Obrador.



Tanto ruido y tantos funcionarios federales que se congregaron para recibir el pequeño contenedor del inmunizante, hizo ver aquello como un evento social y político, mediatizado totalmente como “la esperanza”. ¿Y los trabajadores del sector salud?





Voz discordante



Por cierto, salvo el bloque de gobernadores, no hay más voces discordantes de peso que señalen al presidente Andrés Manuel López Obrador sus pifias.



Solo los gobernadores de la Alianza Federalista, en la que participa Coahuila, con el gobernador Miguel Ángel Riquelme, siguen a duro y dale, buscando explicaciones en lo referente al total de vacunas que se comprarán, manejo, almacenamiento y distribución, tiempos y dispersión territorial.



¿No será que estén pidiendo un milagro navideño?





No se desconcentra



En vísperas de la Nochebuena, corrieron versiones sobre la salida de José María Fraustro Siller de la Secretaría de Gobierno, no por otra cosa, sino para cumplir con el requisito del Código Electoral y quedar en condiciones de ser elegible, ante lo que viene, con la renovación de los ayuntamientos, pues, como se sabe, es uno de los perfiles que el PRI revisa para ir por la Alcaldía de Saltillo, en caso de que el tema de la doble reelección no se concrete.



El caso es que Chema Fraustro se mantiene, por ahora, en el cargo y como sabe que la decisión finalmente no está en él, se concentra en las tareas que le encarga el gobernador Miguel Ángel Riquelme.





Aprovechó la vuelta



El que aprovechó la vuelta para echarle agua, mover la tierra y cultivar las relaciones políticas, fue Javier Guerrero García.



El secretario general del IMSS acompañó al ahora senador con licencia, Armando Guadiana Tijerina, en su destape como candidato de Morena a la Alcaldía de Saltillo, pero se dio tiempo para saludar y echar plática, larga y tendida, con el “Hooligan”, Luis Fernando Salazar; el Alcalde de Piedras Negras, Claudio Bres y su amiga, la diputada federal Melba Farías Zambrano.



Hay quienes aseguran que Guerrero tiene planes de ir por su cuarta temporada en San Lázaro. ¿Será cierto?





Bien merecido



Durante la semana, en el Palacio de Coss hubo actividad y emitieron las condecoraciones Venustiano Carranza. Una de ellas fue para la activista Silvia Élida Ortiz Solís, en la categoría Promoción a los Derechos Humanos. La profesora de secundaria es una de las voces más reconocidas en México, en materia de la búsqueda de los desaparecidos.



Por Compromiso Social, la condecoración fue para el grupo SIMSA; Actividades Artísticas y Culturales, Sergio Enrique Avilés de la Garza; Servicios de Salud, Actividades Ecológicas y Medio Ambiente, los médicos y enfermeras del estado; Promoción de los Derechos de la Mujer, Rosa María Salazar Rivera; Desarrollo Empresarial, Jesús María Ramón Valdés; Mérito deportivo, Saraperos de Saltillo y, Mérito académico y actividades de Innovación e Investigación, Rogelio Perales Puente.





A la expectativa



Familiares y amigos están al pendiente de la salud del profesor Sergio Guadalupe Reséndiz Boone, quien se encuentra delicado de salud, víctima de un infarto cerebral. De 70 años, cuenta con amplia trayectoria, tanto en el magisterio, como en el servicio público y en la vida política del estado.



Fue director de la Escuela Normal de Coahuila, subsecretario de Educación y diputado local, como miembro del grupo parlamentario del PRI.



Nació en Nueva Rosita, en 1950, pero desde la década de los 60 radica en Saltillo. Egresó de la Escuela Normal en 1969, estudió la especialidad de Ciencias Sociales en la Normal Superior de Coahuila en 1973.



El profe Reséndiz Boone, como lo conocen sus compañeros y amigos, también suma en su trayectoria actividades comunitarias, como coordinador de un mercado popular, al sur de Saltillo.