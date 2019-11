26 Noviembre 2019 04:09:00

Más grasa saturada…

I nmaculada... así fue la asignación de un contrato que realizó el instituto electoral –en favor de un Ayala de la Garza– que resulta ser cercano a la “señora fantasma”... si tú lector lo dudáis –me refiero a la Monsiváis–



E l caso es que el “autónomo” instituto, sirve y se sirve, del poder en decadencia; claro que su presidenta y su marido, no conocen la decencia... pues la señora Gil, hace gala de su presencia



C on esas remembranzas andan la Gabriela y sus secuaces, que ya son parte de un expediente del sistema anticorrupción –ya le llegará el momento en que no tenga salvación– pues dicen que a Miguel Efrén, ya le anda dando comezón