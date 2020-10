24 Octubre 2020 04:10:00

Más le vale a don Mario

¿Terminó la pesadilla al interior de Morena con el resultado de la encuesta a favor de Mario Delgado, que deja en el camino a Porfirio Muñoz Ledo? Lo más seguro es que no, pero lo que desde ahora se puede dar por hecho es que Luis Fernando Salazar tendría en la bolsa la candidatura para la alcaldía de Torreón.



El Hooligan es el amigo de Mario Delgado en Coahuila, y como en el partido de moda las candidaturas se reparten a criterio y discreción de quien tiene la batuta en la mano, los astros se estarían acomodando a su favor… Y más le vale al virtual dirigente nacional de Morena que le cumpla, de lo contrario que se prepare para el virulento revire, como le pasó a Ricardo Anaya, cuando Luisfer navegaba en aguas azules.





Con coronavirus



A la estadística de contagios por Covid-19 se sumó el exdirigente magisterial Carlos Ariel Moreira Valdés, quien hizo público el resultado del examen biológico, y aun así, al interior de las secciones 5 y 38 del SNTE hubo quienes dudaron de que fuera cierto.



Los comentarios van en el sentido de que, en una de esas, el principal promotor de la estructura magisterial quiere llamar la atención para que, después de la elección del pasado domingo, no se olviden de él.





Se aísla



También está en aislamiento un amigo de muchos prisitas e integrantes de la comunidad magisterial, el profesor Sergio Reséndiz Boone, exregidor, exdiputado local y exdirigente de Movimiento Territorial del PRI.



Y anoche, Román Alberto Cepeda González dio a conocer que es portador del virus, y por lo tanto, se mantendrá aislado, resolviendo pendientes de chamba desde casa.



No faltó el malpensado que soltó la especie de que el titular de la Secretaría de Trabajo en el estado y coordinador del Subcomité Técnico Regional Covid.19 Laguna, es el contagiado 91 de la mega boda de hace unos días en Torreón. ¡Ah, raza!





No está en el horizonte



Los gobernadores de la Alianza Federalista estarán el lunes en reunión virtual, desde sus respectivos estados, para pronunciarse, junto a representantes de distintos sectores de la sociedad, sobre la defensa del presupuesto de cada entidad federativa; exigir respeto y trato justo, político y financiero, por parte del Gobierno federal, que preside Andrés Manuel López Obrador.



Esta vez, los gobernadores contarán con el acompañamiento de representantes de la sociedad civil, académicos y expertos, así como representantes de los poderes Legislativo y Judicial, y de los ayuntamientos.



Son varios los momentos en que los gobernadores, como el de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme, alzan la voz, y hasta ahora no hay reacción ni de Palacio Nacional, ni de la Cámara de Diputados. Como si Coahuila y los coahuilenses no estuvieran en los planes de la Cuatroté.





La mano extendida



Y para que los malpensados no digan que, por aquello del maltrato presupuestal, en Coahuila se acabó la disposición de colaborar con el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el gobernador Miguel Ángel Riquelme extendió una vez más la mano y le ofreció al Presidente colaborar en lo necesario para sacar adelante el compromiso que hizo con los deudos de los mineros muertos en la carbonera Pasta de Conchos, en donde los dos estuvieron este viernes por la tarde.



La gira presidencial seguirá este sábado por Acuña y Piedras Negras.





Salieron vivillos



En donde cada día son más las quejas es en el módulo del Inapam, ubicado a espaldas del parque El Chapulín. A este centro acuden adultos mayores para tramitar su credencial que los acredita como tal, y les permite acceder a tarifas preferenciales y diversos servicios.



Sin embargo, por la contingencia derivada del Covid-19, este centro dejó de operar. A los adultos mayores que acuden a la delegación federal del Bienestar, al frente de la cual se encuentra el superdelegado Reyes Flores Hurtado, no por otra cosa, sino para quejarse por la falta de operación de este módulo, el personal les dice que el lugar está cerrado por el DIF Coahuila, cuando en realidad se trata de dos dependencias completamente distintas.



Salieron “vivillos” los de la delegación federal, antes Sedesol, al intentar culpar a otros de su inoperancia. Lo que no se vale, es que le mientan a los de mayor edad.