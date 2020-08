16 Agosto 2020 04:09:00

Más Moreira, ¿mejor Arteaga?

El 2 de agosto se publicó en este mismo espacio que Humberto Moreira Valdés, exgobernador de Coahuila, fracciona una superficie de 2 hectáreas en el centro de Arteaga mediante la polémica empresa de su propiedad Unipolares y Espectaculares del Norte, S.A. de C.V., la cual fue usada como coartada en España para justificar ingresos y eludir la prisión en enero de 2016, ante una acusación por blanqueo de capitales.



El referido desarrollo inmobiliario, denominado San Joaquín Residencial, fue autorizado el 7 de octubre de 2019 vía el documento 06A/196/19U y se trata de un predio ubicado en la calle Redondeña, a dos cuadras de la Presidencia Municipal, publicitado como un fraccionamiento que comprende 7 mil 800 metros cuadrados de áreas verdes y 174 lotes en preventa, entre 210 y 290 metros cuadrados cada uno. Haciendo la suma, justo es decirlo, el tamaño total no representa la extensión real.



Pero sus negocios en el pueblo mágico ahí no acaban y lo más importante: no se detienen pese a la pandemia ni la crisis económica, ni la falta de certezas en el mercado.



A través de otra sociedad mercantil que le pertenece, denominada Negocios, Asesoría y Publicidad Integral Nuevo Milenio, S.A. de C.V., el 15 de octubre de 2019 inició la solicitud para cambiar el uso de suelo en un extenso terreno en el número 100 de la calle Conquián, también en el Centro del municipio, y construir en él un salón de eventos. El mismo día le fue autorizada la licencia por el director de Desarrollo Urbano y Catastro del Ayuntamiento, Alfonso Treviño Medrano, de acuerdo con el oficio 06A/201/19U en poder de quien esto escribe.



Y aún hay más. Previamente, el 16 de agosto de 2018, de igual forma durante la Administración del priista Everardo Durán Flores, le fue autorizada, en solo 72 horas de plazo, una licencia más de uso de suelo para fraccionar otro predio de 23 mil 253 metros cuadrados en el Centro de Arteaga, conocido como El Barrio, y transformarlo en un proyecto habitacional con densidad media baja, como consta en el trámite 06A/211/18U.



Así, entre los tres inmuebles identificados, Humberto Moreira posee una extensión de aproximadamente 50 mil metros cuadrados de tierra o, lo que es lo mismo, cinco hectáreas en pleno corazón de Arteaga. Sin embargo no se trata de posesiones inactivas dentro de un patrimonio individual, sino de tres proyectos inmobiliarios simultáneos que requerirían una inversión considerable para desarrollarse al mismo tiempo, lo cual no corresponde con alguien que desde 2011 fue forzado a dejar el servicio público, y cuenta desde 2016 con un ingreso por jubilación como profesor de 37 mil 128 pesos mensuales.



Por ello no es ocioso recordar la relevancia periodística del caso aunque Moreira ya no tenga cargo político. Y al respecto es pertinente citar la tesis constitucional XLI/2010 que resolvió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual fija el alcance de los derechos al honor, la privacidad y la intimidad en las “personas públicas o notoriamente conocidas”, quienes “deben resistir mayor nivel de injerencia en su intimidad que las personas privadas o particulares, al existir un interés legítimo por parte de la sociedad para recibir, y de los medios de comunicación para difundir, información sobre ese personaje, en aras del libre debate público”.



Originalmente la persona moral Negocios, Asesoría y Publicidad Integral Nuevo Milenio, S.A. de C.V., fue constituida en Saltillo por Marco Aurelio Morales Muller y Samuel Rodríguez Martínez, por partes iguales el 5 de octubre de 2007, con el objeto social de diseñar encuestas y vender publicidad, entre otros. Posteriormente fue cedida el 3 de octubre de 2012 al exmandatario estatal y su hijo, Rubén Humberto Moreira Guerrero, actual presidente y representante del partido político local Unidos, quienes poseen el 90% y 10% de las acciones respectivamente.



Además fue modificado el objeto de la sociedad el 17 de julio de 2018 para dedicarse al servicio al público de bebidas alcohólicas, venta de banquetes y organización de todo tipo de eventos sociales. Ahora bien, inmerso entre un abanico de 54 diferentes actividades tentativas a realizar, sin relación entre sí, tales como adquirir derechos sobre señales de televisión que se generen en el extranjero, o vender publicidad en radio, destaca “proyectar, construir, urbanizar, lotificar y desarrollar, por cuenta propia o de terceros, previa la obtención de las licencias y autorizaciones legales correspondientes, toda clase de fraccionamientos y desarrollos inmobiliarios en inmuebles de su propiedad, destinándolos a su comercialización o arrendamiento”.



Justo a lo que ahora se dedica.



Cortita y al pie



Por lo demás, como sucede con su empresa más reciente, Coahoxe, S.A. de C.V., la cual fue creada en Saltillo el 5 de julio de 2019, y con Unipolares y Espectaculares del Norte, S.A. de C.V., misma que pertenece a Moreira desde el 28 de noviembre de 2012, Desiderio Nájera Zamarrón, participa de la misma manera en Negocios, Asesoría y Publicidad Integral Nuevo Milenio, S.A. de C.V. El exfuncionario estatal funge como titular del órgano de vigilancia, representante, administrador único y apoderado legal, en ese orden.



En el partido político Unidos que participará el 18 de octubre en su primera elección, en cambio, figura como “responsable del órgano interno de administración”.



La última y nos vamos



Se ha mencionado aquí en otras ocasiones: 10 años después llegó la hora de sacar el dinero del colchón a como dé lugar. ¿Qué tan grueso estará el colchón?, es la pregunta.