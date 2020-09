20 Septiembre 2020 03:10:00

Más muertes

Buen día .Médicos y enfermeros mueren en Monclova al igual que en el mundo en la batalla contra Covid-19, los combatientes en México contra la pandemia en hospitales públicos siguen indefensos peleando con resorteras contra el depredador invisible ante la insensibilidad total de un régimen federal inepto, corrupto, y genocida que se burla del hambre, pandemia y desempleo.



La oscuridad es la mascarilla de la Cuarta Corrupción, la corona del holocausto, es la prolongación de la injusticia de una secta de corruptos prianistas que en Coahuila al igual que en el resto del país ya se acostumbró a la opulencia sin trabajar empezando por Lopitoz que ni siquiera ha servido para encerrar a un ebrio en mal orden, mucho menos a la mafia del poder, hoy por hoy sus patrones.



Complicidades



Por eso recientemente Lopitoz desapareció de un plumazo la subsecretaría de Minería dejando sin empleo a su titular Francisco Quiroga, uno de los contados hombres honestos que tenía en su nicho de podredumbre, porque le estorbaba para sus intereses corruptos a favor de la oligarquía, la clase dominante, sus compadres Bailleres, Larrea, Slim, Harp Helú, Salinas Pliego, etc.



Lopitoz sonríe y se burla demencialmente de los niños que mueren de cáncer, de los desempleados, de las matazones, del hambre, del cierre de empresas, tiene profundo desprecio contra México y los mexicanos, pero le ofrece caravanas al crimen porque les une el mismo sentimiento de criminalidad, de tormento y sufrimiento del prójimo.



Sinverguenzas



La corrupción en Morena continuará con la familia torreonense Sánchez Galván que convirtió el partido en negocio familiar para amasar riqueza con recursos públicos encabezada por las hermanas Miroslava, y Hortencia, la primera ex presidenta estatal que se auto promovió para ser diputada federal plurinominal, y la segunda integrante de la Comisión Nacional de Elecciones y delegada en Coahuila del CEN, dice la membresía.



El doctor Manuel de Jesús Meza esposo de Hortencia Sánchez aparece en primer lugar en la lista de candidatos plurinominales al Congreso de Coahuila; y en segunda posición su escolta Ariel Leza Maldonado un tipo que estuvo en prisión procesado por secuestro un hombre realmente peligroso, violento, y de riesgo para la sociedad, pero así es la cúpula de Movimiento de Regeneración Nacional.



A su vez Lizbeth Obazón Nava esposa de Ariel Leza es la Representante General de Morena ante el Instituto Electoral de Coahuila, y esa pandilla es liderada por el senador Armando Guadiana Tijerina que ni siquiera es miembro activo, así lo establece la militancia coahuilense de esa secta, pero como decía el propio Lopitoz, esa maldad es apenas como niños de pecho porque los grandes delincuentes están en el Comité Ejecutivo Nacional con saqueo de dinero de los contribuyentes.



Ahí tiene usted el caso de Citlalli Ibáñez Camacho alias Yeidckol Polevnsky quien creyéndose sobreviviente de los campos de concentración nazi en Polonia, robó 500 millones de pesos donde por supuesto que la impunidad es el denominador común de esa secta que hizo pedazos a México en menos de 1 año y medio y que hoy por hoy tiene el descaro de presentarse ante la ciudadanía coahuilense con sus candidatos prianistas a diputados locales.



Entre más arrecie la hambruna y desempleo, aquellos que perciben becas, en la misma proporción incrementarán sus alabanzas al insensible presidente Lopitoz porque así es, siempre ha sido así, y más aún en tiempos como los actuales, además la ignorancia de millones es su moneda de cambio, su divisa.



Sin embargo, la prestación social no es eterna y escalonadamente las están desapareciendo y quienes hoy y mañana lleguen a la edad de la beca y pensión de adultos mayores, ni esperanzas, en tanto que quienes la perciben han visto cómo sus padres, hermanos, hijos, y seres queridos económicamente están en el abismo.



Hasta mañana