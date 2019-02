21 Febrero 2019 04:06:00

Más papistas…

Que efectivamente, en términos de seguridad, Coahuila es otro.



Y más si tomamos por referencia el horror que significaron 2011 y 2012.



Pero hay un detalle, cierto impulso que mueve a los funcionarios a plantear escenarios aún más bondadosos de lo que realmente son.



Es como si existiera una suerte de instrucción de minimizar cualquier expresión de violencia que en sus mentes pudiera comprometer la gran afirmación de que, por ejemplo, Saltillo es de las ciudades más seguras del país.



Y lo es, según encuestas de percepción ciudadana. No se necesita inflar lo que de suyo está bien.



Y eso fue un poco lo que sucedió hace unos días. El fiscal general del Estado, Gerardo Márquez Guevara, se aventó la puntada de afirmar que no había reportes de trata de personas en Coahuila. Negó que se haya registrado alguna denuncia por este delito, por lo que “no hay líneas de investigación abiertas de momento”.



Pues resulta que la Fiscalía de Personas Desaparecidas lo desmiente: reporta que tan solo en 2018 se abrieron siete expedientes que involucran a 25 víctimas.



¿Una pifia?... ¿una falta de comunicación?



Tal vez algo más: Como que algunos resultan más papistas que el Papa y llevan hasta sus últimas consecuencias la instrucción de ponderar que Coahuila es seguro.



Bueno, pues no es necesario pintar de rosa lo que es una infinita gama de grises. No es necesario exagerar ya que, finalmente, cuando lo hacen, nadie les cree.