03 Febrero 2021 03:00:00

Más que la salud

DEFINITIVAMENTE USTEDES QUE me sigan a través de estos comentarios estarán de acuerdo conmigo de que no soy enemigo del deporte, de los deportistas y mucho menos de los dirigentes que promueven las actividades, pero de eso a que no se cumplan con lo establecido para mantener una buena salud, definitivamente no va.



Y DICHO LO anterior, durante la temporada regular de la Liga Arco Mexicana del Pacifico lo mencione que la organización de los Tomateros de Culiacán no acataba con la cantidad de aficionados que se le había permitido, y se rebasaba por mucho, según lo muestran las gráficas de los encuentros que se celebraron durante la temporada regular.



LO MISMO SUCEDIÓ durante los playoff, y la entradas fueron bastante buenas, claro sin llegar al lleno total, pero poco le falto y no hubo ninguna autoridad que les marcara el alto, incluso ustedes recordaran cuando varios aficionados con copas de más se levantaron y armaron un gran alboroto para que todo mundo se diera cuenta.



Y AHORA SE acaba de dar, pero en Mazatlán en lo que es la serie del caribe, y es cierto que durante los juegos previos del estelar en donde juega México, son pocos los aficionados que acuden, pero ya por la noche en el juego de nuestro país, aquello se vuelve una romería gigantesca sin que haya autoridad que les ponga un hasta aquí.



YO NO QUIERO saber cuántos contagiados dejara toda esta situación, pero si está visto que puede más los dividendos económicos que puede dejar estas buenas entradas que la salud de los asistentes, sin guardar la sana distancia e incluso algunos sin cumplir con el cubre bocas, y quien sabe que otras cosas tampoco se está haciendo lo correcto.



OJALA Y ANTES de que concluya esta Serie del Caribe, alguna autoridad le ponga alto a esta penosa situación, que definitivamente no va en contra de que los aficionados acudan a disfrutar de su deporte favorito y apoyar a su equipo, pero hay que tomar en cuenta que los organizadores en un claro afán de tener dinero para recuperar lo que se ha invertido en la organización.



POR OTRA PARTE los organizadores tal parece que no le han puesto mucho interés a lo que se refiere a seguridad, y en la primera jornada, el equipo panameño sufrió la falta de seguridad, cuando fueron los cacos a visitar su dodgout y llevarse más de 500 dólares que traían los integrantes del cuerpo técnico de los panameños.



ESTO SIN LUGAR deja muy mal parado a los organizadores, no solo porque tendrán que cubrir este robo, sino por la falta de seguridad en los vestidores de los equipos y en donde parece que todo mundo tiene acceso al mismo, sin importar que son privados únicamente para los peloteros y su cuerpo técnico.



Y NO OBSTANTE que los panameños ya lograron su segunda victoria y hoy martes irán en su compromiso más importante, al término de su segundo juego ante Colombia tuvieron que llevar a un hospital cercano a su manager, quien sufrió los estragos de la baja presión, pero se aseguró se repondrá y estará listo para el juego de esta noche.



PORQUE CREE USTED, que lo llevaron a una clínica particular, simple y sencillamente porque en el Estadio no había atención médica, un detalle muy importante que al parecer los organizadores pasaron por alto, otro detalle que tendrán que cubrir antes de que concluye este evento.



Y YA CAMBIANDO al tema deportivo, la representación de Mexico sufrió su primera derrota, al caer por 4-2 ante República Dominicana, que sigue siendo marcado como el gran favorito, y ayer con Cesar Valdez lanzando seis entradas de par de imparables guió al triunfo en donde se vieron involucrados peloteros que juegan en nuestro país, como Junior Lake que con sus batazos armaron el triunfo de su representación.



LA REPRESENTACION MEXICANA vino a responder ya hasta la novena entrada, cuando al juego le restaban tres out, haciendo par de anotaciones, que al final de cuentas sirvió de poco para alcanzar a los visitantes que ya tienen un par de triunfo y que estoy seguro que hoy ligaran su tercera cuando se midan a Panama a primera hora.



MEXICO IRA ANTE Puerto Rico y sera un duelo interesante, ya que los boricuas tienen un triunfo y una derrota, al igual que Mexico, en tanto que Venezuela que tiene un par de descalabros se mide a Colombia y sera la oportunidad de recomponer el camino, si es que aun tienen aspiraciones de ganar el titulo de esta serie del caribe, que ha atraído la atención de muchos aficionados no solo el Latinoamérica, sino en otros paisas mas.



AMIGOS GRACIAS Y BUENOS DIAS.