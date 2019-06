25 Junio 2019 04:10:00

¿Más renuncias?

Qué tanto peso político tendrá Rogelio Montemayor? Lo veremos en los próximos días a raíz de su renuncia como militante del Partido Revolucionario Institucional. Sus malquerientes aseguran que el exgobernador y exdirector general de Petróleos Mexicanos en realidad se mantenía en política con logros del pasado, pero pocas eran sus aportaciones al expartidazo.



Lo que sí despertó la renuncia de RMS al PRI, fueron versiones respecto a que no es el único exmandatario estatal inconforme con la manera de llevar el partido. Hay quienes van siguiendo los pasos a precisamente quien fue su sucesor, Enrique Martínez y Martínez, dada su proximidad y afinidades con la cuarta transformación. Veremos.







Le caen encima



Los que no tardaron en reaccionar fueron los priistas. Creen que Montemayor se tardó, pero por fin se fue de su partido. Lo consideran uno de los más grandes pasivos, pues nadie olvida su paso por la dirección general de Petróleos Mexicanos y el Pemexgate, es decir, el desvío de recursos por el que se le abrió un proceso legal que lo exhibió con tremendo grillete caminando por las calles de Houston, en espera de ser extraditado.



También nos dicen que luego de su salida, sus colaboradores en el Clúster de Energía alistan sombrero y botas para irse a trabajar al rancho Las Palomas, en Sabinas, pues no se ve en dónde más puedan tener cabida, a menos que el doctor los haya abandonado a su suerte.



A Montemayor, los priistas le cayeron encima en redes sociales, en donde además lo acusaron de incongruente, pues no hace mucho, para ser precisos el 31 de mayo, acudió a la sede estatal del expartidazo para ratificar su militancia.







Más de 400 mil



Por cierto, quienes aprovecharon la revuelta para defender el proceso de afiliación y, en su caso, ratificación de la militancia, fueron Rodrigo Fuentes y Azucena Ramos, quienes como se sabe están a cargo del PRI Coahuila y del PRI Saltillo, respectivamente. Por separado, aseguraron que el proceso inició en noviembre y terminó hace unas semanas, justo después de la reafiliación de Montemayor.



Los dirigentes priistas aseguran que las condiciones del expartidazo en Coahuila no se dan en otro lado y presumen contar con más de 400 mil militantes, constantes y sonantes.







Candil de la calle



Los panistas de Nuevo León sí quieren, o por lo menos confían en los consejeros electorales de Coahuila. No es la primera vez que la dirigencia panista del vecino estado contrata los servicios de la urna electrónica de manufactura coahuilense, para llevar elecciones internas. En esta ocasión las máquinas se van a utilizar en las elecciones para renovar los comités municipales de Monterrey, San Nicolás de los Garza, Santa Catarina, Guadalupe y San Pedro Garza García.



Los consejeros coahuilenses no se podrán quejar, se convirtieron en candil de la calle y no en pocas ocasiones han exportado el sistema de votación digital que en lo local no tuvo éxito.



Por lo pronto, el lunes firmaron el convenio de colaboración correspondiente la presidenta del Instituto Electoral de Coahuila, Gabriela de León, y el dirigente panista en Nuevo León, Mauro Guerra Villarreal.







Esconder la mano



Larga será la jornada de este martes en el Palacio de Coss. A las 11 de la mañana está programada la comparecencia del titular de la Auditoría Superior del Estado, Armando Plata Sandoval, ante los diputados integrantes de la Comisión de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública, que coordina el panista Juan Antonio García Villa.



Son varios puntos relacionados con la megadeuda y las denuncias penales por casos como las empresas fantasma, de ahí que la jornada será larga y con bastante información… el problema es que aun cuando durante semanas insistieron en la visita de Plata Sandoval, García Villa y sus colegas decidieron hacer el encuentro a puerta cerrada, como si quisieran aventar la piedra y esconder la mano.







Que siempre sí



En la Secretaría de Salud, de Roberto Bernal Gómez, reaccionaron literalmente hasta que el agua les llegó al cuello por el asunto de la alberca contaminada que afectó a un grupo de niños.



A lo largo del día, la dependencia estatal hizo mutis a los señalamientos de los padres de los afectados y, como ya no tuvieron de otra, reaccionaron con la clausura del establecimiento localizado entre los límites de Saltillo y Ramos Arizpe… ¿Así está el compromiso con los propietarios del inmueble o son ciertas las versiones de que el doctor Bernal no se da cuenta de las cosas por andar en campaña?







Nueva fecha



Si no hay cambios, como ha venido ocurriendo, Javier Villarreal Hernández conocerá su sentencia en una corte de San Antonio, Texas, el próximo 23 de julio. El juicio ha sido accidentado, pero de acuerdo con los enterados del caso, ahora sí no hay vuelta de hoja y dentro de poco se sabrá el destino del otrora poderoso secretario de Finanzas y titular del Satec en el Gobierno de Coahuila.