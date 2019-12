06 Diciembre 2019 04:10:00

Más seguridad para Coahuila

EL GOBERNADOR DE COAHUILA ESTUVO en Villa Unión, en donde hizo la entrega de patrullas a la presidenta municipal Narcedalia Padrón Arizpe, ahí Miguel Ángel Riquelme Solís refrendó su compromiso por la seguridad de los 38 municipios del estado…



EL GOBERNADOR ESTUVO ACOMPAÑADO del fiscal Gerardo Márquez; del secretario de Seguridad, José Luis Pliego y de alcaldes de las regiones Norte y Cinco Manantiales encabezados por el de Piedras Negras, Claudio Bres; de Allende, Antero Alvarado y de Nava, Sergio Velázquez Vázquez…



LUEGO DE LA RESPUESTA DE las policías municipales y estatales, así como de los efectivos de la Fiscalía en la solicitud de ayuda por el hecho violento en Villa Unión y de las afectaciones que se registraron en equipo y patrullas, el gobernador hizo entrega en Villa Unión de cientos de armas cortas y largas, además se comprometió a realizar la entrega de al menos cuatro vehículos blindados tipo Rhino para la zona norte…



A LOS OFICIALES CAÍDOS EN esta acción de defensa de los habitantes de Villa Unión se les rindió un homenaje en Saltillo, donde el gobernador reiteró todo el respeto y la solidaridad con las familias de los policías…



AHÍ TAMBIÉN EL SECRETARIO Pliego Corona afirmó que este sacrificio no fue en vano, en ese momento se hace justicia, “si nos tocan a uno, nos tocan a todos”….



III

EN ALLENDE, ANTERO ALVARADO RINDIÓ su primer informe de su segundo periodo al frente de la alcaldía de ese municipio…



PESE A LA PROBLEMÁTICA ECONÓMICA que enfrenta y reconoce por la desventaja contra la frontera, el alcalde agradeció el apoyo del gobernador Miguel Riquelme para impulsar obras en este año por más de 30 millones de pesos…



LA CIFRA PUEDE NO SER muy elevada para municipios grandes, pero sí consideramos que a Allende lo dejó en ruinas el exalcalde Reynaldo Tapia, vemos que la inversión sí es importante…



SE TRATA DE UN MUNICIPIO que es el más fuerte de los Cinco Manantiales y que compite con Nava, aunque Nava lo ha rebasado en desarrollo industrial, por lo que se ha hecho un gran esfuerzo para llevar obra pública, mantener un alta calidad de servicios municipales y que la seguridad y la generación de empleos se mantenga…



NO DUDEN QUE ANTERO va por un segundo año de consolidación, pero no solo eso, sino que además pretende una mayor integración al desarrollo industrial…



III

DONDE LOS RESULTADOS HAN SIDO por demás extraordinarios en cuanto a servicio de transporte es en Acuña, pues el sistema Acubús, que ha implementado el alcalde Roberto de los Santos para darle un servicio de calidad a los habitantes va con un desarrollo excepcional…



Y ES QUE UNA VEZ que los dos inversionistas privados que tienen en sus manos la operación de las rutas de transporte han ya dado muestras claras de que es un servicio de primera, la población está contenta y ven la diferencia de lo que sucede entre el transporte antiguo y obsoleto, sucio y en mal estado y lo que se tiene ahora con camiones nuevos, con choferes más conscientes del servicio y sobre todo que no fallen en las rutas…



ACUÑA ES UN MUNICIPIO de un uso intensivo del servicio de transporte, más que en Piedras Negras, por lo que se requiere de que los concesionarios no fallen y ese es el compromiso que ha pedido el alcalde a los empresarios que le han invertido a eso…



III

Y EN LA SITUACIÓN DE seguridad, ayer en la Aduana que dirige el administrador José Luis Peña, lograron por fin un decomiso importante de casi 7 mil cartuchos…



UN SUJETO ORIGINARIO DE Múzquiz se dirigía de San Antonio a Coahuila con los cartuchos ocultos en su auto…



POR FORTUNA LE TOCó REVISIóN y los oficiales de comercio exterior localizaron los cartuchos, decenas de cajas, ocultas bajo los asientos del auto…



EL SUJETO DE APENAS 20 años fue detenido y enviado a la Fiscalía de la República quien seguramente lo mandará a un juzgado federal allá en Torreón y luego a un Cefereso…



BUEN RESULTADO, ESPERANDO QUE así sigan las cosas y que también esa parte del Gobierno federal, la Aduana, refleje el trabajo que le corresponde para frenar contrabando de armas y parque…