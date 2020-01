13 Enero 2020 04:10:00

Más vale solos

En el PRD deben sentirse muy sobrados para rechazar alianzas con otros partidos políticos.



Ángel Ávila Romero, dirigente nacional perredista, anduvo por el Estado y en la reunión que tuvo con líderes y militantes les adelantó que se preparen porque no habrá acuerdos, van solos en la elección del 7 de junio.



Los resultados del PRD en pasadas elecciones no han sido buenos, ni cuando han sido utilizados por el PRI para dividir el voto.



Acá en Monclova quedó demostrado cuando le pagaron a Gerardo García para que contendiera y al final fue un rotundo fracaso.



Para este proceso electoral, el líder nacional del PRD prefiere caminar solo y el resultado no será difícil adivinar.



ATENTO AL CASO



Miguel Ángel Riquelme ha dado puntual seguimiento al caso del Colegio Cervantes de Torreón.



Desde el mismo viernes, apenas ocurrieron los hechos, y dio pormenores del tema que consternó al país.



Del último reporte que dio el gobernador del Estado es que hoy serían dados de altos tres de los que resultaron lesionados.



PASÓ DE NOCHE



Y sobre ese tema, al alcalde Jorge Zermeño parece que le pasó de noche.



Dos días después salió a dar las condolencias a las familias afectadas del colegio Cervantes.



El panista se ganó a pulso las críticas por desatender un caso al que le puso atención hasta el mismo presidente López Obrador.



PERSIGUEN A ARIEL



El comentario entre abogados civilistas era el apercibimiento que supuestamente hizo un juez al regidor Ariel Venegas.



El panista ya trae la lumbre cerca por el caso de los terrenos municipales de los que apropió usando a familiares y prestanombres.



Dicen los abogados que un juez habría ordenado a Ariel que entregara los inmuebles en el juicio reinvidicatorio que se le sigue.



ALFREDO EN SALTILLO



Alfredo Paredes deberá arrancar la semana en Saltillo.



Y es que el alcalde de Monclova fue convocado igual que todos los presidentes municipales al Consejo Estatal de seguridad Pública y luego al de Protección Civil.



Uno de los temas que están en la agenda es lo de la implementación obligatoria del Operativo Mochila.



Quieran o no los padres de familia, el programa tendrá que ponerse en marcha en los 38 municipios del Estado.



APROVECHARÁN INTERNAS



Al PRI y al PAN les conviene elegir a sus candidatos, aunque sea de manera disfrazada, en una consulta interna.



Así podrán mantener activa a la militancia y de paso hacer uso de los recursos que están destinados para ese fin.



El PRI de Rodrigo Fuentes podrá hacerlo sólo en algunos distritos, en los que mejor les convenga.



Mientras que Guillermo Anaya, que en realidad es que le decidirá en el PAN, verá si lo lleva a cabo en los 16 distritos.



PLURIS PANISTAS



La lucha por las diputaciones de regalo en Acción Nacional está a la orden del día.



Aunque los que tienen aspiraciones a un curul por la vía plurinominal saben que deben esperar la convocatoria, también están ciertos que lo pueden arreglar desde antes.



Es cuestión de negociar con la dirigencia estatal que tiene en sus manos Jesús de León Tello.



Esto se arregla en Torreón, dicen los que saben de cómo se las gasta la cúpula albiazul.



Arreglando al que mueve los hilos, es muy difícil que el nacional de Marko Cortés haga algún movimiento.



Y la lucha es por conseguir el segundo puesto en la lista de las pluris.



En este proceso electoral en el que se vaticina que el PRI ganará la mayoría de los distritos, habrá más posibilidades para los de Acción Nacional de colocar cuando menos cuatro pluris.