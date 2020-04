26 Abril 2020 03:10:00

Más vale tarde

Buen día .Después de 40 días de caos, 22 defunciones incluyendo 5 médicos y contagio masivo con saldo superior a 200 enfermos en Monclova, llegó ayer a esta ciudad Zoe Robledo, titular del IMSS en momentos en que la sociedad civil monclovense altruista sigue contribuyendo con materiales.



“Llegará a Monclova un primer paquete de unos trajes Tidex, que estamos adquiriendo ante un mercado que está saturado, y que ante la imposibilidad de cubrir todo con las batas quirúrgicas impermeables, se están tomando estos Tidex que son una protección superior”, dicen que dijo el titular general de la noble institución.



Pintan su raya



El Plan del Noreste integrado por los gobernadores de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, además de Durango y Michoacán haciendo historia y aunque diplomáticamente, decidieron pintar su raya ante el gobierno central. Reclaman que del Producto Interno Bruto que aportan en todos los sectores de la industria y el comercio, se regrese lo que corresponde y no migajas.



Tal vez por simple cortesía optaron por convocar a AMLO a sabiendas que este rencoroso anormal es totalmente insensible a la hambruna y enfermedades mortales que están causando severa afectación a millones de mexicanos. Hay gente que respalda a ese personaje pero es por becas y pensiones.-



Los abrasadores rayos solares no calientan la economía monclovense, pero sí enciende optimismo la suma de voluntades de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango y Michoacán para paliar los efectos del virus que infectó la economía ensombreciendo empleos y deteniendo el engranaje de fábricas y talleres.



Al igual que en el resto del país muchos muchachos jamás recibieron la beca, a otros les llega incompleta, y a otros se las quitaron, lo mismo que a los adultos mayores y si alguien cumplió 68 años de edad, ni siquiera le reciben la solicitud y el argumento de Claudia Trinquetes es que no hay “formato”. Al menos eso le dijo la neo millonaria a la diputada federal Melba Farías.



Un agresivo ingeniero Rivera del departamento Laminación en Frío 2, dicen que hace la vida imposible a los trabajadores sindicalizados de Altos Hornos de México adheridos a la Sección 288 del Sindicato Democrático.-



Cínico Elektra



El nefasto Grupo Salinas-Elektra propiedad de Salinas Pliego el empresario favorito de AMLO, en la Ciudad de México confirmó a empleados que hay un enfermo de Covid-19 en la planta laboral y aunque se prevén más casos, les dijo este grupo de hampones que deben agradecer que tienen trabajo.



El sitio informativo Animal Político dice que fue el pasado 14 de abril cuando cuatro directores de Banco Azteca reunieron a unos cien trabajadores en el edificio corporativo conocido como Torre Esmeralda, ubicado en Insurgentes Sur de la Ciudad de México para pedirles que mantuvieran la calma y no le aventaran “tierra” a la empresa por la continuidad de sus labores.



El portal Animal Político añade que tuvo acceso a un audio donde corroboraron trabajadores que asistieron a la reunión-, en el que el gerente de Nómina y Pagos hace un llamado a los empleados a no criticar a la empresa porque podría perjudicar el pago de los salarios.



En el encuentro, que duró más de una hora, los trabajadores escucharon de los directivos de la empresa que maneja el multimillonario Ricardo Salinas Pliego escucharon frases como: “tú vienes a trabajar porque tienes que venir y te gusta” o “el control sobre la muerte no lo tenemos”.



Ricardo Salinas Pliego quien se convirtió en multimillonario durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari por eso tiene química y es el amigo y empresario favorito de AMLO porque son iguales, los une el profundo desprecio que ambos tienen a la vida y salud de los mexicanos, tal para cual.



