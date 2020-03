19 Marzo 2020 04:00:00

Me río del coronavirus

Tenemos que tomarnos muy en serio la emergencia que estamos viviendo. Sobre todo debemos hacerlo, porque los payasos del Gobierno creen que se trata de un juego y por eso actúan como si la cosa no fuera grave. Vienen días complicados en los que habrá que guardarse y -¡Dios mío!- soportar encerrados todos a la familia. Me pregunto si no habrá manera de pasar la cuarentena con los cuates o -en mi caso- con la señora. Estoy seguro que ella preferiría quedarse viuda antes que quedarse encerrada conmigo dos meses. No la culpo, si ni yo me aguanto a mí mismo, ella que no me soporta, ¡menos!



Pero, bueno, hay que tomarse en serio la cuarentena y todas las medidas de seguridad y de higiene como la de no tocarse la cara. ¡Que no te toques la cara! ¿Sientes comezón? Sí, claro, estás sintiendo comezón en la cara, sientes como te pican los pómulos y siente unas ganas terribles de rascarte la mejilla. ¡Que no te toques la cara! Piensa que no tienes comezón, aunque en realidad sí la tienes y mientras más lees esto, más maldita comezón te está dando en la cara.



Volviendo al punto, el hecho de tomarse en serio la crisis que vive nuestro país, no significa que no podamos reírnos del coronavirus. De hecho, está comprobado que la risa es una de las mejores maneras de eliminar la tensión y la ansiedad. La otra es tener sexo, pero, pues, no creo que puedas hacerlo ahora, ¿verdad? Así que no te queda más que seguir leyendo, con todo y que la verdad de comedia no tengo más que el nombre y seguramente si viviera ya ni mi mamá se reiría de las cosas que escribo en estas páginas. Pero no te preocupes, para ayudar a sacar el estrés y la angustia por la pandemia (cada vez que oigo esa palabra me imagino una invasión de pandas), para aliviar esa ansiedad te traje una colección de los mejores chistes sobre el coronavirus. Si no te ríes es que seguramente ya te infectaste:



Sentirse seguro con el uso del cubrebocas para no contagiarse del coronavirus, es igual que cuando te tapas los pies con las sábanas para sentir que nadie vendrá a jalártelos en la noche.



A Andrés Manuel López Obrador no le puede dar coronavirus porque Dios no castiga dos veces.



Muy preocupados por el coronavirus, pero no se ponen la vacuna de la influenza que porque les da un gripón. Babosos.



Los que se muerden las uñas, ¿hicieron ya su testamento?



La Secretaría de Salud recomienda no saludar de mano, ni abrazarse, ni tener ningún tipo de contacto físico, pero el subsecretario Hugo López-Gatell todas las mañanas le besa el trasero al Presidente.



Lo de lavarse las manos después de orinar también lo puedes hacer cuando no hay pandemia. Puerco.



Si no te da el coronavirus, ¿te puedo dar yo?



El otro día fui a un café de chinos y le pregunté al dueño si tenía coronavirus y me dijo que no, pero que si me interesaba me lo podía traer en una semana, pirata pero igualito al original.



Podrás tener el coronavirus, pero nunca tendrás el amor de tu crush.



Te preocupas de morirte por el coronavirus, pero traes 15 kilos de sobrepeso, la glucosa en 250 y los triglicéridos arriba de 500.



¡Nos vemos el domingo!