12 Agosto 2020 04:10:00

Médicos de PN y las medidas de Trump

Si la propuesta que analiza el gobierno de Donald Trump tiene efecto y se autoriza, en el sentido de no permitir el paso en la frontera a ciudadanos y residentes que padezcan o sean sospechosos de padecer Covid-19, quienes se las verán difícil serán los médicos y farmacias de Piedras Negras…



Y es que resulta que una buena parte del turismo médico que acude semana a semana a nuestra ciudad procedentes de Texas, son personas que vienen a atenderse de Covid o de males relacionados…



Cálculos simples ubican la derrama económica de este turismo médico en una cifra superior al millón y medio de dólares mensual para el sector de la bata blanca y los farmacéuticos y si la medida se aplica por parte del gobierno federal norteamericano, la afluencia de turistas será mucho menor y con ello se causará una debacle en médicos, dentistas, farmacias, médicos homeópatas y de todo tipo en Piedras Negras…



Veremos también cómo es que se observa la medida de parte de los muchachos de Paul del Rincón, jefe de Aduanas y Protección Fronteriza, ya que al final de cuentas serán ellos quienes lo apliquen y hasta donde se sabe, ya se aplica la restricción para los positivos de Covid…



‘Hasta luego, mi entrañable amigo’



Ayer en punto de las 8:30 de la mañana se llevó a cabo el homenaje que el Ayuntamiento de Piedras Negras realizó a “Tato” Castro de Hoyos, secretario del Ayuntamiento que falleciera víctima del Covid-19…



Encabezado por el alcalde Claudio Bres y con la presencia de toda la familia de “Tato”, el munícipe dio un mensaje conmovedor, de ésos que llegan, que demuestran y muestran toda la cercanía, amistad y lealtad que entre ellos existía…



Con voz entrecortada por la tristeza, pero también por su lucha que logró salir delante de este padecimiento como es el Covid-19, el alcalde expresó con mucha profundidad los sentimientos ante la partida de su amigo, del amigo “Tato” Castro…



“Un hombre responsable y bueno cuya partida nos deja un profundo dolor, el licenciado Santiago Elías Castro de Hoyos”, dijo…



“La partida de Tato es una irreparable pérdida, porque amigos como él son difícil de encontrar. Tato, los grandes amigos como tú no mueren. Tú vivirás para siempre entre nosotros, porque has dejado huella”, afirmó el edil consternado…



Narró varias etapas del trabajo y los proyectos políticos en que lo acompañó y de cómo “Tato” recibió “fuego amigo” previo a las épocas políticas en pos de la alcaldía…



Detalló cómo lucharon hombro a hombro en todo lo que planearon y cómo su lema era el trabajo como carta de presentación…



“Quiero decirle hasta luego mi entrañable amigo”, dijo Bres, al señalar que extrañarán su presencia y vivencia diaria…



Aprovechó el difícil momento para expresar un mensaje a todos sobre la pandemia y sus efectos, de cómo “Los tiempos que vivimos nos muestran lo efímero que resulta la vida, esto evoluciona y nos enseña a valorar aún más a nuestra gente cercana y a nuestra familia”…



Invitó a cuidar a los suyos, a replantear sus acciones y a tomar lo bueno de cada momento, como lo hacía el buen amigo “Tato”…



¿Relevo y enroque?



Y como el tiempo apremia, sin duda ya se barajan varios nombres para ocupar la Secretaría del Ayuntamiento en donde cuatro personajes de confianza del alcalde Claudio Bres suenan para hacerse cargo de esa alta responsabilidad…



Por un lado está en primera fila la abogada Mirtala Barrera, actual directora de Bienestar y quien ha sido una guerrera en los temas jurídicos dentro del equipo del alcalde…



Se ha fajado en los momentos complicados durante el proceso y también en temas que le ha encargado el munícipe y hasta en principio se pensó que ella podría ser la responsable de esa área. Hoy parece que podría ser su momento cuando ya tiene el tino y manejo de los temas sensibles, como son los programas sociales que hoy atiende de forma por demás acertada…



Otro es el actual director de Fomento Económico y Turístico del municipio, el comerciante Javier Beráin. Diplomático y muy conocido por todos, aunque le faltaría más roce con la gente en materia de lideresas y diálogo político, pero que durante la pandemia se ha fajado para atender el tema del cierre y luego la reactivación del comercio y el sector productivo…



Otro sería el empresario restaurantero Héctor Menchaca, encargado del tema migratorio a nivel municipal y en donde ha tenido excelentes resultados por su relación muy acertada con las autoridades de Aduanas de Estados Unidos, aunque hay que reconocer que Menchaca es patrón y el cargo requiere de mucho tiempo, del cual no estamos seguros que tan disponible lo pueda tener…



Y finalmente un joven también suena para ser el responsable de la Secretaría del Ayuntamiento, como es el caso de Teodoro Rodríguez Spence, actual secretario particular del alcalde y quien ha logrado una gran experiencia en el manejo de la agenda, así como muy conocedor de los personajes de la política local, estatal y hasta federal. Veremos y diremos…



Gobernador en Villa Unión



Hoy estará en Villa Unión el gobernador Miguel Ángel Riquelme, donde hará entrega de la remoción completa del edificio de la Presidencia Municipal luego de poco más de ocho meses en que fuesen atacados por un grupo delincuencial y en donde la respuesta del Gobierno de Coahuila y los encargados de la prevención del delito y la seguridad fue contundente…



Con esto se refrenda la confianza y el compromiso del Ejecutivo del estado con Villa Unión y su gente y ratifica todo su empeño en trabajar de forma permanente por la seguridad…