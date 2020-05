27 Mayo 2020 03:10:00

Médicos llaman a paro

Buen día... La postura errónea de AMLO fue enfrentada ayer por enésima ocasión por médicos y enfermeras, y es que ayer en la Ciudad de México trabajadores del IMSS bloquearon la Avenida Universidad en airada protesta por falta de insumos en plena zona de guerra contra riesgos de contagio Covid-19, y convocaron a paro nacional el 1 de julio.



Nació ayer la Unión Nacional de Trabajadores de la Salud con ese movimiento y pensar que lo único que reclaman es material suficiente y adecuado para combatir el Covid-19, la jornada consistió con pancartas y cartulinas, además de utilizar caretas y cubrebocas se unieron para cerrar la vialidad y hacer sentir sus demandas.



“No nos negamos a la atención de los pacientes, exigimos material médico”, “Exigimos la renuncia del personal administrativo”, fueron algunas de las frases consignadas en cartulinas durante la manifestación de los trabajadores de la salud con dedicatoria al jefe de la corrupción.



Y mientras científicos del mundo ubicaron a México AYER como epicentro letal del coronavirus en América Latina, el señor presidente dice que él tiene otros datos. El pasado 1 de abril en Monclova se registró una manifestación similar en el Hospital General del IMSS, pero el gobierno de AMLO ni un cubrebocas ha enviado.



En realidad no es responsabilidad del IMSS que es una eternamente noble institución, sino que la falta de insumos radica en el gobierno ultraconservador, ultraderechista y ultraneoliberal de AMLO y su genocida austeridad republicana, con la cual disfraza su criminalidad.



Ecos del pasado



Hace un año hubo gente que se burló, carcajeó y mofó de que AMLO supuestamente atacando la corrupción congeló las cuentas bancarias de AHMSA y al día siguiente la detención de Alonso Ancira, y entonces las redes se inundaron de insultos, carcajadas y ofensas.



Un año después reina la pobreza extrema, el futuro es sombrío y todo por aquel que delira cómo puede matar de enfermedades y hambre a los mexicanos, no invierte, ni deja invertir, está obsesionado únicamente con el Tren Maya que es un negocio de ricos y para ricos, en eso está malgastando el dinero de los mexicanos.



Despilfarro y corrupción



Dicen que en lugar de invertir en los diversos sectores de la industria para que se reactive la economía está tirando el dinero a la basura incluyendo regalos de 60 millones de dólares como lo hizo en octubre pasado al Gobierno de Honduras, e indemnizando a compañías afectadas por la cancelación de contrato del nuevo aeropuerto de Texcoco, aquí en este caso suman nomás 200 mil millones de pesos.



La gente dice que a médicos, enfermeras y camilleros del IMSS ni siquiera un cubrebocas les ha enviado, ni un frasco de gel antibacterial y a base de mentiras sigue tratando de confundir diciendo que envió en especie, y tampoco ha cumplido con el bono prometido a los trabajadores del IMSS de pagarles 20 por ciento, y a los médicos infectados por el coronavirus la incapacidad es por enfermedad y no por riesgo profesional.,



Así se la gasta el crimen, el caso es que las primeras gotas de la tormenta empezaban a humedecer la inversión en Monclova la mañana del 27 de mayo de 2019, estaba listo el campo minado para los horrores del desempleo, deudas impagables y languidez de la economía, pero el cataclismo aún estaba lejos, muy lejos aún porque un demonio invisible que luego se conocería como Covid-19 apenas era embrión.



Esa fecha el gobierno de Andrés Manuel López Obrador congelaba las cuentas bancarias de Altos Hornos de México y de su principal accionista Alonso Ancira Elizondo, las consecuencias fueron inmediatas, ni un peso resonaba en caja, y un jarrón de agua fría en la espalda fue arrojado al proyecto de inversión financiado de 400 millones de dólares con generación de 1500 empleos para construir la tercera Coquizadora.



Hasta mañana