24 Diciembre 2020 04:10:00

Médicos se preparan a manifestarse

Si con la crisis y el exceso de trabajo por la pandemia los médicos de Piedras Negras no tenían suficientes presiones, además de las agresiones y la exigencia al máximo de atender en condiciones de alto riesgo, ahora los galenos se preocupan además por el tema de la inseguridad de que fue víctima el doctor Francisco Javier Farías Dávila…



Asesinado en su casa, de múltiples heridas de arma blanca, el médico cirujano del IMSS mencionan sus amigos y compañeros, era un tipazo, alegre, que siempre apoyaba y dispuesto a trabajar el extra cada que se le pedía…



Pero lamentablemente por causas aun desconocidas ya no está con nosotros pues alguien le quitó la vida en forma violenta y ahora los médicos se manifestarán frente a la Fiscalía para pedir el rápido esclarecimiento del caso…



Ya los muchachos de Víctor Rodríguez, delegado de la FGE han acudido a la Clínica San José, se entrevistaron con los directivos, también revisaron las cámaras de la clínica, si se entrevistó con alguien o a quién consultó los últimos días…



Se observó a los investigadores revisando las cámaras urbanas de todas las calles cercanas para ver hacia dónde escapó el o los asesinos con su auto…



También se menciona que han platicado los investigadores con los médicos y amigos con quienes habló por última vez para ver qué diálogos tenían o con quién les comentó se podría reunir o salir el fin de semana…



La manifestación es para que vean la indignación y enojo del gremio, también para dar apoyo a la Fiscalía y reconocer su trabajo, además de que vean que si se meten con los de bata blanca ellos están unidos…



Inicia vacunación en Eagle Pass y Uvalde

Donde ya llegaron las primeras 500 vacunas contra el coronavirus fue en Eagle Pass y tocó turno al presidente de la mesa directiva del hospital del condado, Aron Valdés Arizpe el coordinar junto con autoridades médicas la aplicación….



Fue la primera vacuna de 60 aplicadas hoy, al cardiólogo Lon Walter y así comenzó esta etapa de recuperación contra esta terrible enfermedad que mantiene asolado a Eagle Pass y a todo Texas…



El presidente del hospital pidió calma a la población, conforme se agoten las vacunas se solicitarán más, aunque no especificó cuanto tardarían en llegar las nuevas remesas…



La vacuna también se aplicó en Uvalde, ubicada a menos de 100 kilómetros de esta frontera entre Del Río y San Antonio en la carretera 90, situación que sobre todo inyecta confianza, esperanza y algo de tranquilidad a la población…



Eagle Pass tiene más de 6 mil contagios con casi 80 personas enfermas activas de Covid-19 lo que preocupa, pero sobre todo la gran movilidad que se registra en esta zona y que implica viajes internacionales hacia Coahuila…



Se tiene ya un mejor camino en la zona de Texas contigua a Coahuila y eso también inyectará tranquilidad a la frontera de Coahuila…



Encuestas en Nueva Rosita

Donde mencionan que hay más candidatos que habitantes es en Nueva Rosita…



Por aquél rumbo hay quienes dicen y aseguran traen todo el apoyo ciudadano y que son buscados e invitados por los partidos políticos -sin decir cuál o cuáles-, lo que nadie menciona, porque no les conviene, es que el último estudio serio de opinión, así como posicionamiento entre la gente y en especial de UDC salió a favor de Óscar Ríos Ramírez, exalcalde y actual síndico del ayuntamiento, como la carta más competitiva para un proceso electoral…



Ya hay más de uno de los que se dicen amarrados, que quieren arrancarle las hojas al calendario para que se llegue el día 3 de enero y no pida licencia y así les deje el camino libre, veremos que sucede de hoy en 10 días ¿se animará sabiendo que los astros se le están alineando?...



Sabinas de cabeza en seguridad

No se necesita mucho para darse cuanta cómo andan las cosas en materia de prevención del delito en Sabinas, ayer de nueva cuenta los delincuentes hicieron de las suyas en pleno centro, a una calles de la oficina del alcalde Cuauhtémoc Rodríguez, al asaltar a mano armada, luego de amagar y someter a sus propietarios, un negocio de joyería de donde se llevaron 400 mil pesos…



Poca o ninguna probabilidad hay de que las cosas se esclarezcan, sobre todo cuando el alcalde ha dejado en abandono a la Policía Municipal, sin equipamiento, sin autos, sin mejoras salariales, simplemente el munícipe se la pasa de pachanga, no le interesa ni la salud, ni la seguridad ni el bienestar de la población de Sabinas…



Peor el asunto si consideramos que en esa región la Fiscalía acumula asuntos, acumula casos delicados, incuso hasta sus mismos elementos están involucrados en casos o acusaciones de presunta tortura que llevó a la muerte de un detenido y la indagatoria se lleva lenta, sin interés de la dependencia…