#MeeToo y coronavirus

El humorista estadunidense Fred Allen escribió que “las mentes que controlan la televisión son tan pequeñas que cabrían en el ombligo de una mosca, y aún quedaría espacio para el corazón de un director de cadena”.



Roger Ailes, fundador de Fox News, ocupó durante décadas uno de los peldaños más elevados del poder en Estados Unidos. Consejero de medios de Richard Nixon, Ronald Reagan, George H. W. Bush y de la campaña de Donald Trump, se jactaba de quitar y poner presidentes. Dos caídas, una metafórica y otra literal, marcaron el final del intocable Ailes.



La primera la provocó la avalancha de denuncias por acoso sexual que inició la exconductora Gretchen Carlson, según se narra en la película Bombshell. El escándalo forzó la renuncia de Ailes a la presidencia de Fox News en 2016.



La segunda, ocurrida un año después, terminó con su vida en su casa de Palm Beach. La historia “tiene muchos de los ingredientes de una trama de intriga: sexo, poder, dinero y política”. Carlson, Miss América 1989, asentó en su demanda que Ailes: “se la comía con los ojos, hacía comentarios sobre sus piernas, le pedía que vistiera prendas que resaltaran su figura…” (BBC News, 22.07.16).



La miniserie The Loudest Voice de Showtime, basada en el libro homónimo de Gabriel Sherman, está dedicada al magnate. El diario digital valenciaplaza.com, en su sección “culturplaza” califica en su reseña la personalidad de Ailes de “nauseabunda”.



El mismo año de su muerte surgió el movimiento #MeToo, el cual ha puesto en la picota a productores de cine, políticos y cantantes. Harvey Weinstein, ganador del Oscar a la mejor película en 1999 recibió una sentencia de 23 años de cárcel por agresión y violación sexual. Los casos no son nuevos, algunos datan de tres décadas o más.



Bajo la etiqueta #MeTooEscritoresMexicanos, legiones de mujeres acusan a más de 130 autores por actos de violencia sexual y sicológica. La cuenta #MeTooPeriodistasMexicanos también ha recibido cientos de denuncias. El acoso sexual abarca otras actividades como la política, el teatro e incluso el activismo. Empero, donde las víctimas están más expuestas a este tipo de abuso y no reciben protección de las autoridades, es en los estados.



Uno de los medios más proclives al hostigamiento sexual es la televisión. “Sobre el canal de casa (RCG) pueden contarse mil historias”, me dice una fuente separada de la empresa. ¿Cuántos Rogers Ailes se escudan bajo esas siglas? En 2009, María Aguilera Romano acusó al dueño, con quien estuvo casada, de despojo, y presentó una denuncia ante la PGR por otros supuestos delitos.



En 2005, el oficialismo de la emisora puso en riesgo el triunfo de Humberto Moreira, impugnado por el candidato panista Jorge Zermeño ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. De ahí surgió el Moreira Channel. Vicente Fox pudo haber cancelado la concesión del canal, pero don R movió sus influencias para evitarlo.



Sobre el brote de Covid-19 en RCG, hay versiones según las cuales el número de casos es mayor al reportado y de que las pruebas son manipuladas. El 6 de junio se avisó de un “contagio masivo (…) de conductores de noticias, locutores, administrativos, reporteros, técnicos y ejecutivos”.



Las autoridades sanitarias dejaron a la empresa manejar el asunto a su arbitrio, pese al riesgo para el personal, sus fuentes y sus familias. En algunos casos, la emergencia se aprovecha para realizar despidos. El canal vuelve a jugar con fuego, pero con un presidente como López Obrador, sin compromiso con los medios, podría arder en sus propias llamas.