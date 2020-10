02 Octubre 2020 04:10:00

Megaoperativo federal en EP

A un día de que el sheriff del condado de Maverick señalara que hay muchas casas de seguridad o donde se vende droga en la ciudad y el condado, la reacción del estado y el Gobierno Federal norteamericano en esta frontera fue contundente: Cien elementos de FBI, DEA y estatales en autos particulares, patrullas y hasta tanquetas artilladas llegaron para realizar cateos, decomisos de viviendas, autos y papeles y detener a una docena de personas relacionadas con estos delitos…



Por supuesto que sectores como Loma Bonita y Pueblo Nuevo están entre los involucrados en esos cateos y en los próximos días se informará de los detalles de estos operativos…



Así es que la población debe luchar no sólo contra la pandemia, la crisis económica y la carestía con desempleo, sino también con los delitos de alto impacto como éste de las drogas y adicciones en Eagle Pass…



Veremos si estos operativos se extienden a Piedras Negras, donde seguramente se tienen nexos, tal como lo ha señalado la Fiscalía General de la República y no descarten que en los próximos días también haya redadas importantes por esta zona de Coahuila…



Javier Guerrero apura a Sacyr Alvarga



Como que los altos mandos del IMSS ya desconfían de la constructora española Sacyr y su socia mexicana Alvarga, pues ya cada semana se apersona el número dos del Seguro Social en Ciudad Acuña para apurar la obra y terminación del Hospital General de Zona 92 del instituto en Acuña…



Ayer llegó Guerrero, en vuelo comercial, para luego desplazarse a Ciudad Acuña en donde se reunió con personal del IMSS y también lo hará hoy temprano con los representantes de la constructora…



Y es que luego de años de retraso en la obra, Sacyr y Alvarga ya no son de fiar y mucho menos el Seguro Social se puede arriesgar a que para mediados de octubre salgan con la novedad de que no terminarán a tiempo para que sea inaugurado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador…



El IMSS ya desalojó a 200 trabajadores del Seguro de este hospital que ya estaba habilitado a medias como zona Covid y los envió a la clínica 13 y así liberar el espacio para que los de la constructora trabajen cómodos, sin estorbos ni interrupciones, pero la cosa no está muy clara de que la puedan entregar a tiempo…



Peor aún si ya entre los mismos encargados de la obra se han dado a la tarea de revender material que deberían de usar en la construcción, pues no sabemos si como ya ha ocurrido, los encargados se atrasan hasta en los sueldos de sus trabajadores a cargo…



Derrumban el Nacho's restaurante



Ayer sobre la calle Carranza ahí en la Buena Vista en Piedras Negras, el municipio autorizó el derrumbe de un inmueble que hace no muchos años albergó el famoso Nacho's Restaurante…



Este negocio funcionó desde principios de los años 60 y fue toda una revolución en materia de botanas que incluso aún hoy se le reconoce a su propietario como el creador de dicha botana, el nacho…



En ese espacio que ahora se generará sobre la calle Carranza, se tiene proyectada la construcción de locales comerciales y no duden que incluso podría revivir este tradicional restaurante, tal vez si alguien de la familia de Ignacio Anaya García, de los que radican en Eagle Pass, pudieran retomar esa historia…



Aunque en esta época de la pandemia los negocios que más han sufrido son los de comida y más los restaurantes bien establecidos por el costo de su operación y las limitantes de la pandemia, ojalá que de nueva cuenta surja este restaurante en ese espacio comercial a crearse…



Veremos si con Javier Beráin en Fomento Económico y Turismo del municipio se acercan para los trámites...



Riquelme, los beneficios del cierre de la frontera



El gobernador estuvo ayer en Piedras Negras, en donde encabezó la reunión primero del Comité de Impuesto Sobre Nóminas y luego la del Subcomité Región Norte en el tema de salud…



Riquelme habló de la conveniencia y lo positivo de que se cerrara el cruce fronterizo para domar la pandemia en Coahuila y sobre todo en la zona norte…



Ciudad Acuña y Piedras Negras hoy tienen control sobre la pandemia y para evitar rebrotes se estima que la apertura de los puentes para personas no esenciales en actividad no sea pronto…



Esperemos que las estadísticas en salud se mantengan positivas y así en noviembre ya la esperanza de apertura sea distinta…