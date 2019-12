11 Diciembre 2019 04:10:00

Mejor calificados

Los alcaldes de los tres municipios de más población, Torreón, Saltillo y Monclova, son los mejor calificados de acuerdo al estudio de Encuestas México.



Evaluaron a los presidentes municipales de Coahuila y en el top 3 están dos panistas y uno del Revolucionario Institucional.



El primer lugar fue para Jorge Zermeño, alcalde de Torreón que recogió una calificación de 7.8.



El siguiente mejor calificado fue Alfredo Paredes que está cerca de su homólogo lagunero.



Y en tercer lugar colocaron a Manolo Jiménez, alcalde de Saltillo con un 7.



El resto de los ediles está reprobado, según Encuestas México.



LOS MÁS VIGILADOS



De perdido por una hora el lugar más vigilado de Ciudad Frontera fue la plaza principal.



Hubo quien se dedicó a contar los escoltas que fueron colocados en lugares estratégicos mientras Florencio Siller y su hijo Carlos hacían un recorrido por el sector.



En total eran 12 elementos que fueron utilizados para la seguridad del alcalde y dicen que más de la mitad vigilaban a su vástago.



En cada esquina de la plaza principal fueron colocados tres escoltas, atentos a lo que pudiera pasar… y no pasó nada.



DESCANSAN A LUPITA



Hoy rinde su informe Florencio Siller Linaje.



De la Secretaría de Gobierno dispusieron que Jesús María “Chumita” Montemayor sea el representante del gobernador Miguel Ángel Riquelme.



Le van a dar descanso a Guadalupe Oyervides que anda de la seca a la meca en varios municipios de la Región Centro.



Tan sólo ayer la Secretaria de Turismo se le vio primero en Castaños y cerró el día en Saltillo.



“Chumita”, amarrado como candidato a diputado local, entra al relevo.



INFORME EN GRANDE



El informe de Manolo Jiménez fue en grande.



La diferencia entre el del gobernador Miguel Ángel Riquelme y el alcalde de Saltillo fue la presencia de legisladores federales y senadores.



Por lo demás fue muy similar con la presencia de ex gobernadores como Enrique Martínez.



Los del Gabinete Estatal ocuparon las primeras filas.



Ahí no hubo representante, fue el mismo gobernador Riquelme el invitado de honor que puso en los cuernos de la luna a Manolo.



REFUGIO DE EX PANISTAS



Si Morena está hecho de ex priístas, México Libre será refugio de ex panistas.



Hoy tendrán su primera reunión a la que están convocando ex funcionarios municipales, todos afines a Gerardo García.



Hasta Mauricio Lumbreras se unió al grupo en el que están Jesús González Pruneda y otros no tan notables ex albiazules.



México Libre ha sido, hasta ahora, un fracaso en Coahuila.



En Piedras Negras tuvieron que suspender su asamblea.



ORDENAMIENTO TERRITORIAL



Le ha funcionario la estrategia que viene implementando la Secretaría de Vivienda y Ordenamiento Territorial del estado, con los famosos “Módulos de escrituración”, instalados diariamente por iniciativa del gobernador Miguel Riquelme.



Debe usted saber que antes la gente tenía que apersonarse en las oficinas para realizar sus trámites, y si no contaban con dinero para transporte o cómo desplazarse, era poco probable que pudieran resolver con éxito su situación patrimonial.



De ahí pues que acercar estos servicios a la población, como lo viene haciendo la dependencia que en el estado comanda Jericó Abramo Masso, permite una atención directa, ahorrando tiempo y dinero a los beneficiarios.



La meta trazada para este año es alcanzar las 5 mil escrituras, de continuar llevando a domicilio estos servicios, de seguro la superan.