26 Diciembre 2019 04:10:00

Mejor hándicap

Si bien es cierto que en la dirigencia nacional de Morena, en donde manda Yeidckol Polevnsky, ven con buenos ojos la eventual candidatura del empresario Luis Arizpe Jiménez y el exdelegado federal de Sedesol y Economía en Nuevo León, Enrique Martínez júnior, nos aseguran que el hijo del exgobernador Enrique Martínez y Martínez lleva mano, pues precisamente el exembajador de México en Cuba tiene línea abierta con la dirigente nacional del partido de moda.



Según los propios morenistas, Enriquito tiene mejor hándicap que Luis Arizpe Jiménez, pues para empezar es un político joven y no es cartucho quemado. Esto último también es el caso del expresidente de Coparmex Coahuila Sureste, pero tienen estilos distintos y al parecer gusta más el del excandidato a legislador, por ahora metido de lleno en actividades empresariales.





Repetiría en el cargo



Los fans de José María Morales Padilla aseguran que si algún alcalde del Partido Revolucionario Institucional tiene garantizada la posibilidad de buscar la reelección en los comicios de 2021, es precisamente el de Ramos Arizpe. Sin tanto alboroto, el Edil resuelve problemas, propios de su Administración y los que heredó; da resultados y mantiene la casa en paz, de ahí sus principales puntos a favor.



Además, nos comentan, Chema Morales tiene elementos de sobra para enfrentar en campaña y en las urnas a perfiles como el del empresario Mario Ricardo Hernández del Bosque, quien al parecer tiene los astros alineados para convertirse en abanderado de Movimiento Regeneración Nacional (Morena). ¿Será que al edil ramosarizpense algo le sabe al expresidente del Patronato de Ciudades Hermanas de Saltillo? Veremos.





Le inventan puestos



Corren las apuestas sobre el futuro cercano de David Aguillón Rosales. Hay quienes apuestan doble a sencillo a que llegará a la Secretaría de Gobierno, pero El Marqués sabe que no va por ahí, pues si en este momento hay alguien inamovible en el Gabinete estatal es precisamente Chema Fraustro Siller, actual titular de la dependencia.



Otros aseguran que su retorno a Coahuila está garantizado con una supersecretaría en el Gabinete estatal, en donde incluso pueda tener picaporte con la oficina principal del primer piso del Palacio de Gobierno, pero tampoco va por ahí.



Lo cierto es que el regreso del otrora poderoso funcionario estatal está más próximo de lo que muchos se imaginan. Por lo pronto sus encuentros con el gobernador Miguel Ángel Riquelme cada vez son más frecuentes. Pronto habrá sorpresas.





No desquitan



Después de un año de gozar de la beca sin devengarla, los consejeros del Instituto Electoral de Coahuila se reportan listos para el arranque del proceso electoral que permitirá renovar el Palacio de Coss. Las elecciones serán el 7 de junio de 2020 y el proceso iniciará formalmente el 1 de enero. Eso sí, ni crea que la sesión de instalación del Consejo General del IEC será temprano.



La última vez que se vio desquitar el sueldo a los consejeros electorales, que encabeza Gabriela de León Farías, fue el año pasado, en las elecciones para renovar los ayuntamientos. De ahí en fuera se les ha ido en viajes, la construcción de su propio edificio, la cual está plagada de dudas en las licitaciones y falta de transparencia; reuniones y sesiones, que no necesariamente se las agradece la democracia. A ver si a partir de enero desquitan, pero por lo pronto acumulan kilómetros en el relax.





Se puso contento



Por cierto, hay un consejero electoral al que no le pueden borrar la sonrisa y poco le falta para saltar de gusto con la noticia de que David Aguillón Rosales estará de regreso a la escena pública estatal. ¿Quién será?



Unos aseguran que se llama Alejandro; otros, que se apellida González Estrada, pero lo cierto es que se trata de un funcionario electoral aplicado a la hora de rendir cuentas a los padrinos políticos.





Autonomía vs seguridad



Coincidencia o no, pero Torreón está fuera del sistema de Mando Único estatal y es el municipio que más hechos de violencia registró durante el año. Y como reflejo del desorden interno en el Ayuntamiento que encabeza Jorge Zermeño, en cuestión de días el jefe de la Policía renunció, apareció en el mismo cargo, pero en otro estado, y regresó a la Perla de La Laguna.



Lo peor es que la prevención de los delitos es letra muerta y los homicidios prácticamente están a la orden del día. Eso sí, el propio Alcalde defiende con uñas y dientes la autonomía de la corporación policial. ¿Vale más esto que la seguridad ciudadana?





Por la pluri



Corre el rumor de que Tereso Medina Ramírez pretende regresar por sus fueros y busca la manera de hacerse de una diputación local. Eso sí, como al secretario general de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) en Coahuila no se le da mucho el esfuerzo, pretende que lo incluyan en la lista de preferencias que el Revolucionario Institucional enviará al Instituto Electoral. Veremos si se le hace y en qué posición juega.