27 Enero 2020 03:10:00

Menos visitas

Soluciones, y con carácter de urgente, es lo que requieren las clínicas del ISSSTE e IMSS, porque al menos en la primera institución en Monclova lo visitaron las diputadas federales de Coahuila hace meses y ayer el doctor Pedro Zenteno.



El que se dijera Director de Normatividad y Finanzas recorrió las instalaciones, sólo para constatar lo que todo mundo sabe, deplorables las condiciones.



Cierto que Enrique Sánchez, en su calidad de administrador regional, anda conociendo un mundo nuevo, para él, muestra interés por que sus superiores conozcan las deficiencias.



Los derechohabientes buscan soluciones, el anuncio que una vez mas hacen los funcionarios es que la remodelación se hará, el cuándo, aún no se sabe.



Esos funcionarios de la 4T responsables de institutos médicos, deben visitar los hospitales con soluciones.



Con pura saliva culpando a los anteriores que todo se robaron de nada sirve si no hay acciones penales, tampoco ayuda a los pacientes y menos cura enfermos de cáncer.



Sólo quejas



Diversas agrupaciones sindicales y de lucha contra el cáncer además del ciudadano común se quejan de las deficiencias en el IMSS pero nadie abandera una protesta.



Pareciera que los líderes les resulta más cómodo mostrar su inconformidad desde la comodidad de la oficina, abanderar las causas antes que ejercer presión con protestas en las instituciones.



Faltaba que lo dijera el vocero de la 147, Juan Carlos Torres, que el IMSS aplaza cirugías por falta de materiales aunado a la falta de medicamento del cáncer.



Decirlo públicamente y ya, ellos cumplieron.



Dónde están los dirigentes de partido, gestores sociales, los diputados, los de Morena que van y protestan al Simas, los que quieren ser candidatos.



Hunden a Morena



La fragmentación del Partido del Presidente de la República cada vez es más notoria, los “Lujanistas” celebraron Congreso Nacional Extraordinario destituyen a Yeidckol de la dirigencia nacional y nombran al diputado Alfonso Ramírez.



Bertha Luján en calidad de Presidente del consejo organizo el Congreso Nacional extraordinario en el Palacio de los Deportes, eligen dirigente interino que de paso a nuevas elecciones.



Las ausencias de Yeidckol Polevnsky y del mismo primer morenista, Andrés Manuel López Obrador fueron evidentes.



La impugnación no se hizo esperar por Alejandro Rojas, quien además dijo acordaría con otros actores como Porfirio Muñoz Ledo definir el futuro de Morena.



¿Tendrá futuro Morena? Es tanto el canibalismo, la división, la falta de liderazgo y control.



Castaños, estable



Nada de qué preocuparse el pueblo de Castaños por las circunstancias económicas de su alrededor, tranquilidad, crecimiento económico sostenido y grandes proyectos a futuro.



Un lugar envidiable, según el alcalde Quique Soto, porque en el pueblo se respira paz y tranquilidad, en clara alusión a los incidentes de sus vecinos.



En breve iniciará la construcción de un Parque Industrial una inversión de 250 millones de dólares y la construcción de 6 naves, dos ya reservadas para industrias.



Hablo del regreso de una empresa metalmecánica que generará 2 mil empleos, será que Trinity reajusta en Frontera y reapertura en Castaños, así se la vive la empresa desde su instalación.