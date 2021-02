08 Febrero 2021 04:00:00

Mentirillas, menores, pero no dejan de ser infractores

Es muy común leer noticias sobre la movilización de instancias policiacas de los diferentes ordenes de seguridad cuando existe un secuestro. Pero muy poco se dice o nula información de lo que cuesta ese tipo de movilización.Aunque por amistades y familiares que trabajan dentro de algunas de estas corporaciones les he cuestionado sobre este tema. Simplemente responden con una sola palabra: ¡mucho!Ni siquiera dándome tiempo de continuar preguntando, descosen hablando de una tarea que no es nada fácil, y hasta cierto punto imposible de calcular el costo porque ha ido en aumento de muchas mentiras que cometen menores de edad, tanto hombres como mujeres, para simular secuestro.Algo que preocupa a las autoridades porque no solo cuesta mucho dinero ese tipo de movilidad, sino también tiempo hombre, es decir, lo que las autoridades dedican de tiempo en investigar un presunto secuestro que resulta ser una mentira porque se trata de jóvenes de ambos sexos que solo desean disfrutar seguir en la fiesta con amistades, sus parejas o bien cuando no quieren enfrentar a sus padres por una u otra cosa que hicieron mal.Aunque también hay casos, excepcionales que simulan un secuestro para ocultar algún delito, cometido por cualquier tipo de omisión voluntario o involuntario, como fue el caso tan sonado a principios del año pasado en el municipio de Saltillo, cuando una joven madre inventó el rapto de su hija de 5 meses de edad, para intentar ocultar su muerte.Pero en el tema de los menores de edad que simulan secuestros me hago otra pregunta. ¿Cuántas mamás o papás, hacen saber a sus hijos, las consecuencias a que conduce ese tipo de mentiras?Igualmente, además de no contarse con estadísticas confiables, la respuesta es “casi nadie”, estando en lo personal de acuerdo a que es difícil calcular el costo de un secuestro simulado como también el número de padres de familia que recomienda y orienta a sus hijos menores sobre lo grave que, por sus consecuencias, acarrean los secuestros inventados y autosecuestros que cada día son mayores,En Coahuila, al parecer ha resultado muy eficiente para estos ciudadanos irresponsables de recurrir a los falsos secuestros, aunque también por jóvenes que ya tienen la mayoría de edad pero al estar casados una edad tan pronta hay veces que también recurren a este tipo de delito como aquella estudiante de una universidad privada de Saltillo que simuló su secuestro o levantón, para a las pocas horas fuera encontrada en un hotel de la localidad reunida con sus “cuates”, pero que necesitaba de un espacio de su conyugue para seguir disfrutando de la noche.Y al ser cuestionada las autoridades policiacas para ejercer acción penal, su respuesta fue nula por no encontrarse tipificado ningún delito. Algo que en lo personal difiero.En las diferentes cabeceras municipales de Coahuila, cada localidad tendrá historias similares a las anteriores donde solo cambian los personajes, pero al final del día se resume en una simulación de secuestro.Existen infinidad de secuestros falsos y simulados por menores de edad, por jóvenes y hasta de adultos, utilizando esas mentiras en ocasiones para llegar tarde a sus casas, son reprimidas por sus padres y hasta castigadas, así como para justificar “diversiones” en ciudades cercanas y lejanas de donde viven quienes motivan alarma y movilizaciones policiacas.Coahuila se ha significado y alcanzado importante notoriedad nacional por diversas leyes muy avanzadas. Y en el supuesto caso de existir una legislación para sancionar a quienes con mentiras provocan movilización policiaca por supuesto secuestros. Algo que de ser cierto estoy seguro que no sería una imposibilidad para poder legislarlo.Pero de ser lo contrario, es decir, si existe una ley para castigar a estas personas, aunque sean menores de edad, no deben de ser visto como algo menor y dejar pasar el castigo que corresponda de acuerdo a las leyes de Coahuila, por tratarse meramente de una mentira piadosa o de una persona menor edad. Porque ninguna justificación impide que represente una erogación de los impuestos de los coahuilenses para que las autoridades desplieguen todo un operativo por una “mentirilla”. (Premio Estatal de Periodismo 2011 y 2013, Presea Trayectoria Antonio Estrada Salazar 2018, finalista en Excelencia Periodística 2018 representando a México) http://www.intersip.org