19 Mayo 2019 03:10:00

Menú de alternativas

BUEN DÍA .... EN MOMENTOS en que un menú de alternativas estaba en la mesa decisiones de Altos Hornos de México, el gobierno estadounidense de Donald Trump deshizo el conjuro con el deshielo del arancel de 25 por ciento contra las acerías mexicanas, pero dicen que la cicatriz no cerrará de la noche a la mañana y que la recuperación será un tanto lenta luego de la hemorragia de cientos de millones de dólares.



LOS DÍAS DE FEBRERO ANTERIOR fueron de nervios porque mientras por un lado el Gobierno Federal de México desactivó el arancel de 15 por ciento contra importaciones chinas con prácticas desleales de comercio, desde el 1 de junio de 2018 el gravamen de 25 por ciento de la Casa Blanca contra las importaciones mexicanas, mantenían a AHMSA en cuenta de tres bolas y dos strikes.



AHORA QUE LA CASA BLANCA eliminó el arancel de 25 por ciento a las importaciones de acero mexicano, fuentes de AHMSA expresaron que tras esa decisión del gobierno de Estados Unidos, esto obliga a la siderúrgica monclovense a reformular planes en toda la cadena, desde minas a acerías porque se requerirá más fierro y carbón al retomar inversiones-



“A RETOMAR LAS INVERSIONES EN valor agregado, principalmente para producir aceros automotrices y la industria petrolera luego de la afectación que dejó esa medida, y se puede decir, añadió, que como no había una seguridad y el tiempo pasaba, entonces se estaba preparando un plan de ajuste, comenzando por reordenaniento y baja de la producción para fabricar lo justo, es decir lo más rentable y no acumular inventarios”.



QUE HAY PROYECTOS QUE SE detuvieron por la perdida de recursos para inversión, al no poder vender en Estados Unidos tras la decisión del gobierno de ese país el 1 de junio de 2018 de aplicar un impuesto arancelario de 25 por ciento al acero proveniente de México con fines de comercialización.



El efecto no sera inmediato, pero la reactivación se irá dando en el curso del año en la medida que se normalice el mercado trinacional, es decir de Estados Unidos, México y Canadá.



EL VIERNES ANTERIOR, EL GOBIERNO estadounidense de Donald Trump decidió retirar el impuesto arancelario de 25 por ciento que estaba aplicando desde el pasado 1 de junio al acero mexicano y de otros países, que en el caso de AHMSA condujo a una afectación por casi 300 millones de dólares, y daños a sus clientes que al no tener dinero para pagar las compras a la acerera de Monclova condujeron a una cartera vencida, o sea de cuentas por cobrar de casi 200 millones de dólares.



AL PARECER EL GOBIERNO DE Donald Trump estará condicionando que eliminará ese arancel siempre y cuando el Gobierno de México garantice que el acero chino no llegue triangulado a territorio yankee o sea disfrazado y de trampolín, a ver como reacciona al respecto la Secretaría de Economía de México.



DESPUÉS DE MUCHO TIEMPO DE espera, casi un año, parece que ahora sí le hizo justicia la revolución al profesor José Céspedes porque ascenderá de secretario general a presidente estatal de Movimiento de Regeneración Nacional en reemplazo de la doctora torreonense Miroslava Sánchez.



JESÚS RIVERA GARCÍA QUIEN A los 18 años de edad llegó a la secretaría general de la Sección 288 del Sindicato Minero y que actualmente es presidente del Comité Municipal Auxiliar de Morena, señaló que habrá auditoría a la anterior administración que encabezaba la diputada federal Miroslava Sánchez, y advirtió que en caso de irregularidades se procederá.



“DESDE EL 1 DE JULIO de 2018 la doctora torreonense Miroslava Sánchez debió dejar la presidencia del partido y en lugar de eso, todo este tiempo intento chiflar y comer pinole al mismo tiempo, tocar la campaña y andar en la procesión al mismo tiempo”, explica Chuy.



HASTA MAÑANA