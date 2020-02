02 Febrero 2020 03:10:00

Mercado de mentiras

Buen día. El mercado enorme de mentiras y desprecio contra la vida de AMLO cada vez tiene menos clientes porque los precios son muy altos; ya hay creciente inconformidad contra quien obsesionado por destruir el país también construye interminable obelisco de homenaje al cinismo y la corrupción, dicen sus críticos.



En claro desprecio a la vida de los mexicanos, recientemente sentenció el senil cada vez más destruido de sus facultades; ìen caso de haber padres viendo sufrir a sus hijos con cáncer pues la solución es que compren la medicinaî. Sus palabras encendieron las redes de repudio.



Pareciera con trastornos criminales que aún sigue encantando serpientes con música desafinada de su ìcombate a la corrupciónî, pese a que tiene delincuentes de altos vuelos muy cerca de él, pero también en el resto del país. Los cándidos creen que llegará el día en que meterá a la cárcel a Salinas de Gortari, y los corruptos prianistas es un menjurje que aún se digiere, pese a que ahora los prianistas son sus criados.



Alto riesgo



La Organización Mundial de la Salud ya sacó la tarjeta amarilla a países advirtiendo que hay probabilidades de que el coronavirus les llegue, pero el ignorante, inculto, casi analfabeta e irresponsable de AMLO en lugar de organizar la prevención a través de las instituciones dice a los mexicanos que no hay ningún problema, y que no hay por qué alarmarse.



¿Qué espera a México con un presidente ignorante y lambiscón ante los corruptos sus amigos del salinismo ante la pandemia que amenaza al mundo entero?. Lo más probable es que si le preguntan al doctor Chapatin qué significa pandemia entonces inmediatamente dirá que; ìson panistas con anemiaî. O ìconjervadoresî.



Coraje y decepción



Oiga usted; los pensionados del IMSS creían que la prestación social correspondiente al mes de enero incluiría aumento de 20 por ciento equivalente al porcentaje aplicado al salario mínimo, pero no hubo nada de eso; fue únicamente 3 por ciento.



Los trabajadores retirados son los pobres a los que el decrépito llama ìprimero los pobresî, pero los ancianos e inválidos no le sirven al corrupto régimen repleto de ricachones prianistas que amasaron cuantiosas fortunas robando al pueblo, por eso le vale, prefiere a otros sectores que le pueden ser útiles con el voto, al estilo del PRI.



Una infinita diferencia entre el AMLO que engañó a 30 millones de mexicanos, y el actual Presidente de México, es un antes y después; la economía devastada ya no es noticia los despidos en las fábricas, tampoco la indefensión de enfermos, un baño de sangre.



El senil decía que con las becas a jóvenes terminaría la inseguridad, pero no dio resultado y México es un rastro, también dijo este bueno para nada que con su regalito en agosto pasado de 60 millones de dólares a Honduras, ya no habría caravanas a nuestro país, pero la racha está incontenible y lo peor está por venir.



Otra caravana



La segunda caravana hondureña de 2020 ya está en camino en dirección a México, y AMLO una vez más fingirá que los rechaza y los deporta, pero no es así porque con dinero de los mexicanos sostendrá a los invasores, y luego vendrá otra, otra y otra más.



Quienes tienen la pensión definitiva por cesantía, viudez o invalidez, esperaban el incremento en base a la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de invalidar el cálculo con la Unidad de Medida y Actualización (UMA), y en cambio aplicar el mismo porcentaje otorgado a los mini salarios.



El año pasado los ministros de la Corte resolvieron en una jurisprudencia que la UMA no puede aplicarse para determinar la cuota diaria o la limitante de pago de una pensión, por tratarse de una prestación de naturaleza laboral regida por el salario mínimo por lo que debe ser este último el punto de referencia.



Hasta mañana