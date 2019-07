30 Julio 2019 04:10:00

Mercado Zaragoza y la zona de tolerancia

EN UN SALóN DE LA LOCALIDAD ayer el senador Armando Guadiana fue muy bien recibido por el sector político de Piedras Negras y también el empresarial para rendir su primer informe como legislador…



EN PUNTO DE LAS 12 del mediodía, el senador arribó al salón La Cúpula para hablar de las gestiones, de lo que se requiere y lo que se ha hecho en materia legislativa para esta zona fronteriza de Coahuila…



DE UN EXCELENTE SEMBLANTE, Guadiana llegó acompañado del alcalde Claudio Bres y saludó a empresarios como Juan Rodríguez, Jorge González, Guillermo Berchelman entre otros…



TAMBIéN SALUDó A muchos políticos de Morena, quienes son entusiastas colaboradores de la administración municipal y federal y que colaboran de manera muy especial en el manejo de los programas y beneficios sociales…



CERCANO A LA GENTE, Guadiana atendió previo al informe a diversas personas que le hicieron solicitudes expresas y también se llevó expedientes que podrán servir para analizarlos y ver en el corto y mediano plazo el mejor camino para su solución…



III



TAL COMO LO SEÑALO HACE unos días, el alcalde Claudio Bres está a toda máquina en el tema de arranque de obras y hoy tocó turno a asuntos como el programa de becas 2019 que se invertirán mas de 3 millones de pesos, pero adicional a eso se arrancó la obra de restauración del auditorio Santiago V González, el cual están muy deteriorado y ya requiere de una manita millonaria de mejoras…



EN ESTA ETAPA DE arranque de la obra se invertirán más de dos millones de pesos y en la segunda serán más de 3 millones los que harán de este espacio deportivo el mejor de la ciudad para la práctica de varias disciplinas…



EL ALCALDE TAMBIÉN HABLÓ de que está por iniciar la restauración del teatro Pepe Maldonado, en el cual se invertirán 10 millones de pesos para solucionar las carencias que la falta de mantenimiento y el uso irresponsable de los anteriores encargados permitió…



SE DEBERÁ DE ATENDER ya la licitación que recién ha concluido y por ello es que en una semana o dos comenzarán ya los trabajos…



UNA VEZ REPARADO EL Teatro Pepe Maldonado, será de nueva cuenta utilizado para los distintos eventos, pero dejó en claro el alcalde que todo tendrá un costo pues los contribuyentes no pueden cargar con la manutención y operación de tan importante espacio…



III



DONDE SE TUVO UNA MARATÓNICA sesión fue en el cabildo de Piedras Negras el día de ayer, pues eran muchos los temas a discutir y algunos de gran importancia, o incluso de morbo, para ver cómo es que los regidores analizarán estos aspectos importantes de la ciudad…



Y ES QUE ENTRE los puntos a tratar estaba la solicitud de varios locatarios de la zona de tolerancia para que se amplíe el horario de cierre de sus negocios y así reactivar la zona allá pegada al tajo norte y desactivar la calle Zaragoza como zona de antros y cantinas…



HAY VARIOS REGIDORES QUE están a favor de la medida, habrá que ver si las condiciones están dadas para que estos horarios se muevan o si el recuerdo de la problemática que privó hace más de seis años mantiene esto como está ahora hasta las 1.45 de la mañana y tolerancia hasta las 2.45 en la zona roja…



OTRO TEMA QUE SE trató en la sesión es el de aplicar una cuota compensatoria adicional en el pago de rentas de los locatarios del mercado Zaragoza, que una vez remodelado el mercado es justo que paguen una renta más real que los 200 a 900 pesos que por mes les cobran de renta…



CLARO QUE PERSONAJES COMO Héctor Portillo, líder de una parte de los locatarios, pretende diferir este cobro para enero del próximo año(¿ooootra vez?), pero habrá que ver primero en cuánto es la pretensión de incremento…



NO ESTARÍA NADA MAL que los locales que no están en uso, que solo se usan como bodegas o están abiertos muy pocos días, fueran licitados de manera abierta a personas interesadas en poner un negocio en el mercado, pues algunos los usan solo para guardar mercancía o incluso para sus motos de colección…



III



EL QUE EL APUESTA por la otra opción en materia de atención a la juventud y evitar que los muchachos se distraigan en malos pasos es el alcalde de Nueva Rosita, Julio Long…



AYER CONTINUÓ CON EL programa de “Campos Deportivos al 100%”, donde se adecuan o remodelan espacios para el disfrute y práctica de un deporte, convirtiendo esos espacios en áreas dignas para el esparcimiento de los jóvenes…