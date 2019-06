01 Junio 2019 04:10:00

Mes de sobresaltos en la Carbonífera

UNA IMPORTANTE REUNIÓN SOSTUVO ayer el alcalde Claudio Bres, antes de viajar a la capital del país, donde se sentó a revisar con representantes de Comisión Federal de Electricidad el estudio hidrológico de la cuenca del arroyo El Soldado….



AHÍ SE TIENE PROYECTADA una inversión muy importante, que incluso el municipio ya tiene proyectados unos 50 millones de pesos, para solucionar en buena parte todo el problemón que representa ese cauce y más de 10 mil viviendas que se ven afectadas cuando se presentan lluvias torrenciales…



NO HACE MUCHO SE PRESENTARON y las consecuencias fueron mayúsculas pero se pudieron solventar por apoyos federales y estatales más el seguro contra desastres…



EL ALCALDE BRES TIENE bien claro el objetivo de disminuir al mínimo el riesgo para esas miles de familias que ven peligrar su vida y buena parte de su patrimonio cuando se crece el arroyo El Soldado, se crece El Bravo y las lluvias no frenan, pues significan problemas…



YA VA AVANZADO EL estudio, ayer se revisó y seguramente ya pronto se tendrá el resultado de esto, para ahora sí definir trabajos, estrategias y etapas para las obras a realizar…



III

QUIEN ESTÁ DE MANTELES LARGOS y con muchas felicitaciones es el regidor de Nueva Rosita, el Profe Noé Gómez, por su cumpleaños…



SEGURAMENTE DESDE MUY TEMPRANO muy apapachado, pero también muy felicitado por la raza del gremio de la enseñanza, además de sus compañeros de Cabildo de Nueva Rosita y también por funcionarios y el propio alcalde de ese municipio Julio Long…



EL PROFE MANTIENE SU ritmo de trabajo, se dedica de lleno a su representación y dándole todo el apoyo al alcalde de Nueva Rosita…



POR CIERTO QUE INCLUSO se le proyecta al Profe para nuevos encargos en virtud de los resultados que se han reflejado en su desempeño en el Cabildo y en los trabajos partidistas dentro de su filiación naranja…



VAN DESDE ACÁ NUESTRAS felicitaciones al Profe Noé Gómez, pues sabemos que andará muy ocupado y sobre todo con festejos de pasteles en todos lados…



III

AL QUE YA LE URGÍA QUE se acabara el mes de mayo es al delegado de la Fiscalía de la Región Carbonífera, Ulises Ramírez Guillén…



Y ES QUE ENTRE INCIDENTES de la delincuencia, enfrentamientos, secuestros, hechos de inseguridad y demás, todo el mes estuvo más que ajetreado y el delegado ya no encontraba la puerta…



LUEGO NI QUÉ DECIR que tuvieron que llegar refuerzos de Saltillo para atender a la Agencia de Investigación Criminal, pues fueron un buen número de policías que apoyan a la delegación los que repentinamente se enfermaron y otros optaron por tomar descansos o incluso pedir su cambio de delegación…



TODAVÍA AYER EL ABOGADO Ramírez Guillén andaba con el “Jesús en la boca” pues tenía el reporte extraoficial de dos mujeres víctimas de secuestro virtual o extorsión, tema que se manejó extraoficial todo el día hasta que se localizó a las afectadas y se les entregó sanas y salvas a sus familiares…



TOTAL QUE RAMÍREZ GUILLÉN tuvo un mes de mayo para el olvido, con muchos problemas…



III

DONDE COMENZARON LAS REPARACIONES de los daños de los vientos tipo tornado que azotaron los Cinco Manantiales fue en Allende…



PARA PRONTO EL ALCALDE Antero Alvarado se reunió con sus áreas estratégicas para ver qué paso, cuantos se afectaron y qué se requiere para que todo retorne a la normalidad…



LOS VIENTOS LANZARON POR EL suelo hasta la unidad móvil del programa Paisano, la cual quedó derribada ahí en la garita del kilómetro 53 por lo que eso le corresponderá al Gobierno federal a través de la Secretaría de Gobernación el apoyar para que ese espacio esté disponible de inmediato para atender los permisos y demás de los paisanos…



AUNQUE LOS DAÑOS FUERON más en infraestructura, el alcalde Antero Alvarado no se confía y hasta no tener todo el reporte completo estará encima de sus colaboradores para que terminen sus tareas de evaluación y con ello solicitar lo que se necesita de materiales para entrarle de lleno a los trabajos…