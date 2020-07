30 Julio 2020 04:10:00

Meter el pie

Rápido llegó la respuesta del exgobernador Rubén Moreira Valdez por el voto a favor de la propuesta de Morena para el periodo extraordinario de sesiones en el que se discute autorizar o no al presidente Andrés Manuel López Obrador, la compra de medicamentos en el extranjero y sin licitación.



Según el diputado federal, la oposición debe ayudar al Gobierno en lo que valga la pena, como la compra de medicamentos “para salvar vidas” por el contagio de Covid-19.



“El PRI está para pedirle al Gobierno resultados, no para meterle el pie… el PAN le quiere meter el pie, pero se trata de salvar vidas”, señaló.





Darle formalidad



Primero el Consejo General del INE, por ahí de las 10 de la mañana y por la tarde el Instituto Electoral de Coahuila, que preside Gabriela de León Farías, foermalizarán el 18 de octubre como fecha para la elección de diputados locales.



Por parte del INE, que encabeza Lorenzo Córdova Vianello, se logró sacar en términos generales el acuerdo entre los distintos representantes partidistas.



En lo local, la jornada electoral arrancaría el 7 de agosto y las campañas de proselitismo, que serán virtuales, se desarrollarán a lo largo de septiembre





Se lamentan



Y ante los bandazos que da y las contradicciones en que incurre, al interior del Partido Acción Nacional, la militancia de a pie se pregunta cómo le irá a sus candidatos en las próximas campañas.



¿Se imaginan cambiando de rumbo, o de estrategia en pleno proceso electoral? De por sí la forma de las campañas será inédita, pues por ejemplo no habrá eventos masivos.



A lo mejor por eso todavía hay quienes lamentan que no sea el médico Mario Dávila Delgado quien lleve las riendas del partido.





¿Por fin?



Será por el clima, o porque de plano no le entiende a la política, pero Jesús de León Tello, quien hace las veces de dirigente del PAN-Coahuila, lleva semanas enviando señales encontradas a la militancia albiazul respecto a la postura de su partido sobre la fecha para la elección.



Primero se pronunció a favor de que los comicios para diputados locales se concreten este año, después dijo que no, más adelante volvió a cambiar de postura y ahora, la víspera a que se formalice el 18 de octubre como la fecha en mención, vuelve a recular.



Al interior del PAN aseguran que ni el jefe político y quien realmente mueve los hilos del blanquiazul en el estado, Guillermo Anaya, terminó por entenderle.





De regreso al gremio



David Aguillón Rosales se retira, o por lo menos pone pausa a su trayecto en la política y en el servicio público para incursionar a los medios informativos, en donde se encuentran sus orígenes como comunicólogo.



Fue quizás el hombre más influyente al interior de las administraciones de Humberto y Rubén Moreira en el Gobierno de Coahuila, como coordinador de Comunicación Social, secretario de Gobierno y jefe de la Oficina del Gobernador.



Ahora está a cargo de los medios informativos de Capital Media en Saltillo. Con la experiencia y contactos que tiene, de seguro no batallará para reintegrarse al gremio.





Sin teléfono



El que se quedó sin teléfono celular fue el alcalde de Ramos Arizpe, José María Morales Padilla, pero fue por una enorme causa: la búsqueda de la pequeña Estefanía, desaparecida durante las lluvias en el arroyo El Saucillo.



En una de las jornadas de búsqueda, el funcionario municipal no se percató de la pérdida y recomendó, a quienes lo siguen en redes sociales y pretendan localizarlo, que lo conacten por llamada directa o mensaje de texto. Nada mal para estar en contacto permanente con la gente, ¿no creen?





No les gustó



Si algo incomodó a los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana durante las entrevistas de aspirantes a secretario técnico, es que uno de los aspirantes, el sociólogo Luis Fernando García Abusaíd, no haya guardado las formas.



Se dirigió a ellos no solo por su nombre, en algunos casos también por el apodo, como a manera de presumir cercanía. No hay que perder de vista de que como integrante del Comité de Selección, tuvo la posibilidad de avalar o vetar a los ahora consejeros.



Hasta en estos casos no se debería perder de vista que en política, la forma es fondo.