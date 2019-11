28 Noviembre 2019 04:08:00

Mexicanos al grito de Trump

En la vida solo podemos tener certeza de dos cosas. La primera es que todos nosotros, antes o después, nos vamos a morir. De lo que tampoco hay duda es de que Donald Trump odia a los mexicanos. Siempre he sospechado que algún paisano le bajó una novia en la secundaria o se lo albureó en Acapulco, pues no es normal el coraje que le tiene el Presidente gringo a nuestro país. Pero ultimadamadremente lo que piensen de nosotros no es nuestro problema. Lo que sí es nuestro problema es que los abusos de Trump crecen debido a que tenemos un Presidente miedoso y agachón. El amado líder cabecita de algodón salió como esos perros que son buenos ladrando detrás de la reja, pero que en cuanto les abren la puerta se callan y se echan al piso.



Cuando era candidato a la Presidencia (ya sé que fue tres veces), Andrés Manuel se aventó a decir con más pantalones que Levi’s que cuando él fuera Presidente no le iba a dejar pasar ni una a Trump. Textualmente dijo (y hasta hay video) que cada vez que Donald atacara o criticara a México, nada de mandarle al canciller o protestar por medios diplomáticos. Que si había tiro, pues habría tiro. Y que si Trump se ponía pesado, López Obrador se le pondría al tú por tú de manera directa y personal. Que por cada tuitazo ofensivo contra México o amenazándonos como hace cada 15 días, nuestro amado líder le iba a responder de la misma forma, en el momento, a través de sus cuentas en redes sociales. ¡Ajá, sí cómo no! De lengua tabasqueña me como un taco, pues lo que hemos visto en estos días es que a AMLO se le frunce el ceño cuando se trata de enfrentarse al señor naranja de la Casa Blanca. Vaya, nadie está pidiendo que lo rete a una pelea tipo “Canelo” Álvarez en Las Vegas, pero resulta penoso ver al Presidente mexicano agachando la cabeza, humillado y temeroso.



Resulta que tras la masacre de la familia LeBarón en Sonora, el Gobierno de Estados Unidos anunció que piensa declarar a los narcos mexicanos como “organizaciones terroristas”. ¿Y eso qué significa? Que de acuerdo con la ley norteamericana y con la idea que tienen los gringos de ser los policías del mundo, tendrían derecho a atacar militarmente a los cárteles en nuestro país. Sí, así como lo estás leyendo: según la estúpida y loca mentalidad gringa, al declarar terroristas a los narcos, los norteamericanos podrían llevar a cabo, por ejemplo, un ataque aéreo contra algún campamento, cultivo o casa en la que supongan que están los capos. O podrían tomar por asalto Culiacán y llevarse a punta de balazos al hijo del Chapo Guzmán.



Para que no te queden dudas: la idea de Estados Unidos busca equiparar, por ejemplo, al Cártel Jalisco Nueva Generación con el mismísimo Al-Qaeda de Osama Bin Laden. ¿Y todo por qué? Pues, primero que nada, porque los gringos son unos imbéciles prepotentes que se sienten dueños del mundo. Y, segundo, porque nuestro Presidente no rebuzna porque no da el tono y su estrategia de seguridad -abrazos, no balazos- ha permitido que crezcan la violencia, el narco, la inseguridad, las extorsiones, los secuestros y, en general, las actividades del crimen organizado. Y ese es el pretexto perfecto para que Trump siga atacando a México con la payasada de que aquí hay muchos “bad hombres”. ¿Y ahora quién podrá salvarnos? Pues esperemos que otra vez Marcelo Ebrard, porque ni el Chapulín Colorado puede enfrentar todas las malas decisiones de este Gobierno.



¡Nos vemos el domingo!