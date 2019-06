19 Junio 2019 04:06:00

México, ese país antiinmigrante

Vivo en un país que no es antiinmigrante. Todo lo contrario.



Vivo en un país en el que cada familia tiene a alguien que cruzó a Estados Unidos para buscar un futuro y sufrió maltrato. Vivo en un país que exige al Gobierno estadunidense que deje de separar a las familias de quienes entran a su territorio sin papeles.



Vivo en un país donde todo mundo se indigna porque Donald Trump compara a los migrantes con criminales.



Vivo en un país donde la gente se indigna por los cazamigrantes de Arizona. Vivo en un país que se solidariza con los “dreamers”. Con los agricultores de la pizca. Con las mamás que se esconden en iglesias en Estados Unidos para que no las persiga “la migra”. Vivo, pues, en un país que no es antiinmigrante.



O al menos eso se piensa.



Vivo en un país cuyo Gobierno acordó con Donald Trump mandar 6 mil soldados, marinos y policías federales a la frontera sur para que no pasen tantos migrantes. Vivo en un país que encierra a los migrantes en centros de detención que parecen cárceles clandestinas. Vivo en un país que ya está construyendo más de estas.



Vivo en un país donde por primera vez el Ejército está frenando el flujo de México a EU en la frontera norte, es decir, está impidiendo a los ciudadanos salir de su territorio para ir al de una nación extranjera.



Vivo en un país donde la Secretaría de Relaciones Exteriores ha dicho a los migrantes: “no quiero que pases por aquí”.



Vivo en un país que hace todo esto porque así lo pidió el Presidente de Estados Unidos. Vivo en un país donde el Gobierno de izquierda solía ser antimilitarista, promigrante y antiintervencionismo estadunidense. Pero ya no.



Vivo en un país que despierta tranquilo porque Donald Trump lo felicita en Twitter: “México está haciendo un gran trabajo parando a los migrantes”. Así que vivo en un país cuyo Gobierno se pelea con los migrantes y se entiende con Donald Trump.



Vivo en un país donde la gente avala todo esto. Vivo en un país donde el 70% de la ciudadanía dice que no hay que dejar pasar a los migrantes. Vivo en un país donde los alcaldes de la frontera hablan de los migrantes con la sutileza antimexicana de aquel sheriff Joe Arpaio.



Vivo en un país donde hay brotes de violencia de ciudadanos contra migrantes, a quienes gritan que se vayan de aquí. Creo que vivo en un país antiinmigrante. Sí, México. Quién lo iba a decir. Habrá que empezar a asumirlo.







SACIAMORBOS



Por cierto, vivo en un país donde a un expresidente acusado de corrupción, lo investigan… en Estados Unidos.