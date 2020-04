11 Abril 2020 03:10:00

México lindo y querido, en el IMSS

La solidaridad y patriotismo de los mexicanos son valores que se han impuesto en las tragedias que ha vivido el país...



Hoy en la pandemia del coronavirus que le ha pegado fuerte, muy fuerte a Monclova... no podía ser de otra manera...



Así que el mariachi se hizo presente en plena Clínica 7 del Seguro Social, justamente en el Bloque “B” donde se ubica el llamado “piso de la muerte”, ahí entonó melodías y elevó oraciones que nos pusieron la piel de gallina...



Dedicaron su trabajo a médicos, enfermeros y trabajadores de la salud en general a quienes agradecen su esfuerzo y piden a Dios que no decaigan en su lucha para salvar vidas...



Ya son cinco los pacientes dados de alta en el Bloque “B” del Seguro Social...



La gente lleva comida. Otros elevan oraciones y el mariachi canta ‘México lindo y querido’ a todos los doctores y enfermeras... Eso es empatía y unidad en tiempos difíciles.



Senadores ni sus luces..



Y hablando de tiempos difíciles, no es posible que el mariachi que hoy se ve sin empleo o la gente que tiene para ir pasando la cuarentena estén aportando a los médicos o a las familias de escasos recursos y los senadores de Coahuila estén “amogotados” para que nadie los vea y no nos acordemos que existen...



Es una vergüenza que los de Morena, Eva Galaz y Armando Guadiana, además de la priísta Verónica Martínez permanezcan sordos, mudos y ciegos ante esta contingencia...



La gente necesita recursos para vivir sin trabajar porque sus negocios cerraron o sus empresas los mandaron a descansar con medio sueldo y ellos arratonados en sus mansiones, comiendo a cuerpo de rey...



Es una exigencia que reclamen recursos para el IMSS al Gobierno Federal ellos deben reclamar lo que le toca a Coahuila, lo que le urge a Coahuila y a Monclova y no han hecho nada...



Exigimos que con su sueldo lleven alimento a quienes menos tienen… a esas familias a quienes engatusaron para que les dieran el voto, a todas esas vayan a ayudarlas porque necesitan enfrentar la cuarentena...



Los coahuilenses no tenemos por qué estar manteniendo parásitos, perdón, funcionarios que no desquitan ni lo que se tragan...



Saluda con sombrero ajeno



Y allá en Ocampo ya es momento de que la alcaldesa Laura Mara Silva meta mano al Fondo de Contingencia que debe tener para que entregue a la gente gel antibacterial, cubrebocas, guantes y lo que haga falta para que se proteja en esta pandemia...



Debe tener dinero para eso y más... anda repartiendo despensas pero es poco el apoyo ante tantas carencias en mi pueblo...



Y sobre todo que deje de saludar con sombrero ajeno porque un empresario donó material para cubrebocas y algunas mujeres los están confeccionando. Entonces el DIF no tiene nada qué presumir..



Tampoco es justo que la Alcaldesa diga que esos cubrebocas son para Químicas del Rey y para la gente en los filtros sanitarios...



Hay que recordarle a la Alcaldesa que en la cabecera municipal también hay necesidades y a la gente de los filtros que ella les compre los cubrebocas y que esas donaciones vayan para el pueblo que tanto lo necesita..



Tiene que pagar algo... caray, no puede vivir de la caridad de los pocos empresarios que hay en el municipio...



El Ayuntamiento tiene recursos... es el momento de sacarlos.