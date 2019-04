16 Abril 2019 05:27:00

Mi vida querida

Por Carlos Mata



La cotidianeidad en la literatura puede ser amada por unos u odiada por otros. Y es que muchas veces nos quedamos con la idea errónea de que en una historia no pasa nada, todo porque un texto parece un fragmento de la vida de cualquiera de nosotros, ¿Quién va a sentarse a leer algo que podría ser su día a día? Aquí radica la magia de Alice Munro. Su prosa, además de su clara tendencia a la poesía, esconde subtramas bajo una capa delgada de “aquí no pasa nada”.



En Mi Vida Querida (Lumen, 2013), podemos notarlo a lo largo de los 15 cuentos que componen el libro. Protagonizados en su mayoría por personajes femeninos, encontramos que ellas pasan por un momento de autodescubrimiento en ocasiones involuntario; ya sea por la transición de la infancia a la adolescencia, el padecimiento de enfermedades crónico-degenerativas o simplemente por enfrentarse a un suceso epifánico, aunque el resultado de esto no altere en mucho sus vidas. Pasa que los personajes se escuchan a sí mismos.



Munro nos conduce casi siempre por las orillas de lo que parece ser el relato principal. Incluso en aquellos con una carga emocional enorme, la autora descentraliza el relato de esa experiencia, manteniendo un ritmo narrativo pacífico, sin adornos sentimentales. De igual forma nos ubica en una región espacio-temporal de manera formidable, que podemos construir la atmósfera del relato sin mayor dificultad.



He de confesar que el libro no me atrapó de inmediato. Tardé un par de cuentos en adaptarme a su estilo. Sin embargo, conforme avanzaba en su lectura, la atmósfera de los distintos pueblos canadienses a mediados del siglo pasado me envolvía, y los giros de tuerca en los relatos los convertían de una anécdota de ficción, a un hecho entrañable.



Fue a partir de Tren que caí en cuenta de la capacidad narrativa de la premio Nobel.

Casi al finalizar el libro, Munro aísla cuatro relatos los cuales, según palabras de la autora, “Son las primeras y las últimas palabras –y las más íntimas- que tengo que decir sobre mi vida” (sic). En ellos, a pesar de tener anécdotas (y a primera vista también personajes) diferentes, se nota un hilo conductor hecho de memorias vagas, como lo es cualquier recuerdo de la infancia temprana. Eso que recordamos a medias o nos dicen que pasó, y con ello construimos un pasado sobre el que edificamos nuestra existencia. Al menos así lo demuestra Munro que, con base en fragmentos de su pasado, nos entrega una serie de relatos cautivadores. Relatos de una vida.