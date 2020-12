14 Diciembre 2020 04:10:00

¿Micare va en el paquete de AHMSA?

Nada se ha dicho por parte de la empresa del regiomontano Julio César Villarreal, Grupo Villacero, sobre si en ese paquete de adquisición del control de la empresa se incluyó lo que es Micare, una escisión de Altos Hornos que ha sido por décadas una caja chica muy productiva para el grupo y que ahora ha venido a menos con la nula producción de electricidad que las carboeléctricas de Nava generan…



Pero que si se arreglan las cosas, incluso Micare o en lo que podría convertirse, podría ser la que abastezca esos 9 millones de toneladas de carbón que CFE necesita en Nava para resurgir y también otros siete millones para Petacalco, ya que ambas plantas han pasado de ser la bonanza a convertirse en cenizas para la economía de sus regiones…



Si Villacero logró un acuerdo en paquete, esto podría significar que Micare resurja y con más fuerza, claro está, si eso va en el paquete, algo de lo que nadie ha hablado…



Micare es más que una minera, es también una propietaria de derechos de explotación de carbón, algo en lo que los Ancira son expertos pues durante años se pusieron a perforar pozos de agua en toda la Ribereña para “beneficio” de los propietarios de los ranchos, pero en realidad era para hacer los llamados reclamos de los mantos de carbón y hasta de gas…



De ser así, Micare deberá de entrar en una nueva etapa, en donde se deje atrás a los proveedores favoritos que por tener amistades o compadrazgos con los mandamás de AHMSA, se aprovecharon por años y años de esa relación dejando de lado a los pequeños comerciantes y proveedores que aunque competían en precios, no podían salir adelante porque primero estaban los grupos privilegiados…



Guerra de precios en combustibles

Donde comenzaron una guerra de precios, en beneficio del bolsillo del consumidor, fue en el sector de los gasolineros en Piedras Negras..



Y es que aprovechando factores como el tipo de cambio, la venta en mayores volúmenes y los precios de Pemex, grupos como Gasco del empresario Carlos González, se decidieron a reducir el precio del carburante por debajo de la barrera de los 13 pesos, acto que comenzó la semana pasada y que ya se observa esta semana otros grupos como los de la familia Galván Fox que hicieron lo mismo…



Los precios de combustibles se han mantenido a la baja, en otras fronteras hasta por debajo de los diez pesos por litro, lo que beneficia para los residentes fronterizos que están limitados para cruzar a Texas a comprar gasolina como miles acostumbraban…



Qué positivo que eso ocurra y que entonces a pesar de ser un mercado cautivo los gasolineros no se aprovechen e incrementen sus precios…



También en este cierre de año, en donde ya se ha hablado de que se mantendrán los precios diferenciados para la zona fronteriza por parte del Gobierno Federal…



Los métodos de la vacuna en PN

Aunque no se han dado detalles aún de cómo es que se aplicará la vacuna del Covid-19 al personal médico y primera línea de batalla en Piedras Negras, ha trascendido que esto quedará a cargo de las fuerzas armadas, es decir, del Ejército y por lo tanto la vacunación se realizará en las instalaciones del 12° Regimiento de Caballería Motorizada, ubicado allá en el libramiento norte(aún Alonso Ancira?)…



Se presume que esta semana llega la vacuna y para ello se debe de tener todo listo y en eso se entiende que habrá de haber llegado con ella un equipo especial de refrigeración para mantener la vacuna a menos 70 grados centígrados…



Ya se han enviado las listas del personal que deberá de ser inmunizado y entre ellos están médicos, enfermeras, intendentes y personal de laboratorios, tanto del Seguro Social como del sector estatal y el ISSSTE, así como, suponemos, del sector privado en aquellos casos, en donde se tienen hospitales que atienden pacientes Covid-19…



Ya se han coordinado el médico Alejandro Moscoso con los directores de los hospitales y también con las autoridades militares que tendrán esta logística, esperemos que todo marche de la forma correcta y que las siguientes etapas sean así, coordinadas, sin contratiempos y en beneficio de la población…



Mejora en la cultura vial

Desde la llegada de Marina Lozano a la Dirección de Tránsito y Vialidad, ha habido un gran esfuerzo en cuanto a la cultura vial, evitar el uso del teléfono móvil al conducir, no enviar textos, respetar los límites de velocidad y en general la reglamentación de tránsito…



Pero de manera extraña la población, los conductores parece que por la pandemia se vuelven o más irresponsables o más irreflexivos de las nuevas directrices en materia de tránsito y vialidad…



Cuando allá por el mes de mayo escuchamos decir a la directora de Tránsito, que se aplicaban unas tres mil multas por mes se nos hizo exagerado, son muchas, demasiadas para una ciudad mediana. Pero ahora en el mes de noviembre la cifra alcanzó las 7 mil sanciones de tránsito, con los principales motivos de multa, la velocidad inmoderada, el uso de teléfonos móviles al manejar y no respetar la señalización o “volarse” los semáforos…



Ante esto, se hace urgente una campaña de concientización a la población, porque son muchas multas y van a la alza, lo que habla de que la población no ha comprendido que Piedras Negras es una ciudad moderna, con leyes estrictas y que por ello todos debemos de colaborar en esa directriz…



La aplicación de multas no ha disminuido los accidentes, mortales varios, porque incluso pocas ocasiones se instalan los operativos antialcohol…



Ojalá y que además de mantener esa rigidez en la aplicación del reglamento, Lozano Yáñez también recomiende campañas para que la población se concientice…