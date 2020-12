14 Diciembre 2020 03:10:00

Miedo en AHMSA

Ahora el único riesgo que temen empleados de confianza de AHMSA es perder el empleo y regresan a laborar hoy dejando la prolongada “cuarentena” por el riesgo contagiarse a Covid ante sus padecimientos crónico-degenerativos.



Hipertensos y gorditos aprovecharon la retirada a casa por la contingencia sanitaria, los picos subieron, bajaron, se estabilizaron y ellos evitaron la fatiga.



En pleno semáforo naranja, realmente rojo incandescente, los empleados de confianza regresan a laborar hoy ante el temor de despidos por la aparición de los nuevos dueños, a menos que sea porque les pagan aguinaldo el 18.



REGRESARÁ



El que dicen que regresa a México, sin acciones de AHMSA pero sin temor a ser recluido en una prisión, es Alonso Ancira Elizondo, ex dueño de la acerera, al que le retiraron orden de aprehensión.



La referencia del caso, de un acusado del Gobierno de corrupción y no sé cuántas cosas más, nada sorprendente, otros también fueron acusados y en la negociación pactaron, regresaron a casa y libre de culpas, bajo perfil.



Diferencias entre otros gobiernos y la 4T, alguien las sabrá.



MELBA INFORMA



Cumpliendo con un compromiso legislativo ante los ciudadanos, la diputada federal Melba Farías informó, vía redes sociales, del quehacer legislativo en su segundo año en la Cámara.



Empezó con la llegada de la vacuna a México contra el Covid-19, el freno que pusieron a los moches que pedían los antiguos legisladores, subsidios innecesarios.



El cambio en las las reglas de operación, donde el PRIAN robaba recursos del pueblo, lucha contra la corrupción de la 4T.



La pensión universal, becas, el apoyo a compra de kit de protección al personal médico, la lucha por la paridad de género, la entrega de apoyos y despensas entre otras más.



La productividad en rebaño es una, la productividad legislativa de cada uno de los 500 hace la diferencia.



Las redes sociales, una herramienta indispensable en estos momentos, comunican todo de un político o aspirante, lo suben o lo hunden, también para eso se necesita inversión y experiencia.



PINTADA



Ejemplos sobran en estos momentos de Informes de Gobierno virtuales, para aquellos funcionarios que no tienen con qué justificar su estancia en el cargo, como la alcaldesa de Abasolo, Mirasol Treviño, que presumió la pintada del pueblo.



Tan bonito Abasolo pero tan mal desempeño de su Alcaldesa, que no puede con el paquete porque le ganaron los intereses económicos de familia.



Los único que pudo reportar de su segundo año de Gobierno es que se pintaron las fachadas de las casas en el primer cuadro del pueblo para ser agradable al turista o quien pase por ahí rumbo a Torreón, ¡bruto el resultado!… ¿O la mujer?



De las que quieren reelegirse nada más porque la ley lo establece, no porque capacidad que demostrado está no la tiene.



REFUERZAN MEDIDAS



Si los ciudadanos participan y la severidad del operativo Covid Navideño se aplica sin distingo, puede que la cifra de contagios y decesos por la pandemia de Covid-19 se contengan, por lo que percibe es misión imposible.



Los centros comerciales el fin de semana en Monclova y Zona Centro atiborrados, sin ser pesimista los resultados nada buenos antes de cerrar año, 80 reportes en una noche atendieron inspectores Covid de fiestas de más de 15 personas.



Se asombran de ver gráficas de las calles de Monterrey atiborradas de compradores, sin ir muy lejos las de Saltillo, Monclova y Frontera igual.