28 Junio 2020 03:10:00

Miedo

Buen día .Una empleada de la Sección 288 de Mineros tiene dos hermanos que dieron positivo a Covid-19, ella se aplicó el examen y mientras llega la respuesta algunos comisionados, funcionarios y gente que ahí acude están tronándose los dedos de nerviosismo ante riesgo de un contagio serial, aparte de que no hay liderazgo, sino un hueco en el cuadro directivo local, ahora esto.



Presumiblemente el eslabón del contagio proviene de una enfermera al servicio de un conocido hospital, de ser así entonces se deduce que no tienen insumos o responsabilidad y se siguen arriesgando, continúa la flama encendida. ¿Cuántos pacientes y contactos habrá tenido esa enfermera?.



Hay gente si acaso se le puede llamar así, que pese a la catastrófica situación no usa cubreboca en la calle y otros se lo quitan en la oficina y luego vienen las consecuencias, son personas que no entienden, ni entenderán así esté lloviendo, tronando y relampagueando.



Despachadores de gasolina sin cubreboca que meten la cabeza en la ventanilla del coche para preguntar al conductor cuánto y de cuál combustible van a comprar, pero en caso de multas los responsables del negocio ponen el grito en el cielo.



Sin fin



Trabajadores de Altos Hornos de México adheridos a las secciones 147 y 288 a punto de cumplir 3 meses en resguardo domiciliario, miran hacia todas direcciones y notan que casi todos los comercios al igual que otros sectores de la industria ya reanudaron actividades, pero en cambio ellos siguen igual en medio de la desesperación y angustia.



Ahora a punto de entrar en el mes de julio, esperan luz verde para retornar a trabajar en calidad de urgente porque no tienen presupuesto familiar, sin embargo autoridades federales de salud son las que deben resolver, y hasta parece que lo hacen intencionalmente, aparte que no ayudan absolutamente en nada.



Fichita



Noticia nacional fue la ráfaga de balas contra Omar García Harfuch jefe policial de la Ciudad de México en el gobierno de la Cuarta Corrupción, pero la agencia Proceso, dice que ese hombre de 39 años de edad ha sido objeto de indagatorias por el gobierno de Estados Unidos, además de que fue mencionado en el caso Ayotzinapa por una presunta relación.



Dice ese medio que fue gerente en la Red Inmobiliaria del Ángel, S.A. de C.V., con funciones de “supervisión de obra”, de junio de 2003 a junio de 2008. Cuando estuvo en la Policía Federal utilizó una aeronave de la dependencia para rescatar a su madre, la actriz María Sorté, luego de que el paso del huracán Manuel aisló Acapulco, donde ella estaba.



Investigaciones de Proceso aseguran que desde 2009 García Harfuch y 11 agentes de la PF eran investigados por el gobierno de Estados Unidos por presuntas labores delincuenciales o al menos irregulares, de acuerdo con un cable divulgado por Wikileaks. Además, en 2010 fue indagado antes de participar en un curso antipandillas en El Salvador.



El 12 de noviembre de 2016, en su edición 2089, Proceso dice que publicó que Omar García, entonces recién nombrado titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Procuraduría General de la República (PGR), tenía una historia vinculada con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, o por lo menos a quienes las autoridades han identificado como los presuntos responsables de la tragedia del 26 y 27 de septiembre de 2014.



Interminables los antecedentes que consigna Proceso, pero estos son los héroes que presume la Cuarta Corrupción al servicio del pueblo, por cierto, toda una mafia del poder qie tanto daño ha hecho a México en tan poco tiempo.



Hasta mañana