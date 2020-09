20 Septiembre 2020 04:10:00

Migrantes en la frontera

Piedras Negras ha sido una de las pocas fronteras en donde los migrantes se pueden sentir relativamente seguros a su arribo con intenciones de cruzar hacia Estados Unidos con o sin documentos…



En nuestra ciudad han permanecido migrantes de muchas naciones por meses y otros por años en espera de comparecencia ante la corte o la oportunidad para ser recibidos en calidad de asilados por las autoridades norteamericanas…



No hablamos sólo de migrantes en general, es decir, personas que pudieran señalarse como que no han tenido oportunidades en México u otro país de Latinoamérica para salir adelante, progresar y conseguir los satisfactores que su familia necesita…



Son todo tipo de migrantes, algunos profesionistas de la salud, otros comerciantes que vieron ir a la bancarrota sus negocios con gobiernos como el de Venezuela y otros más que huyen de situaciones de seguridad por las que han atravesado…



Esas condiciones de seguridad que disfrutamos los que vivimos en Piedras Negras y también quienes son migrantes de paso, es invariable y mucho más cuando conocemos cómo es que se pone la cosa si la delincuencia sienta sus reales. Aquí ya lo vivimos y nos fue muy mal en todos los aspectos…



Hace unos días, esta semana que recién concluyó, el alcalde Claudio Bres habló sobre este tema y dejó en claro que sin seguridad no hay prosperidad, pues los empresarios se desaniman y no invierten en nuevos negocios o en emplear los ya existentes y eso desata una cadena de cosas que a nadie beneficia…





Suicidios y pandemia



Más de 60 suicidios se han registrado en las regiones Norte y Carbonífera de Coahuila en lo que va del año, cifra que de por sí muy seguramente preocupa a la Fiscalía y a la Secretaría de Salud, ya que es más del doble de los que se presentaron en el año 2019…



El 80 por ciento de esos suicidios, de esas personas que se quitaron la vida, en ese lapso de enero a agosto, lo hicieron en los últimos seis meses que van de la pandemia…



La pandemia ha representado no sólo un tema de salud, sino de carencia económica para muchas familias que simplemente no tienen forma de enfrentarla en su restricción de movilidad o en su atención cuando son víctimas de la enfermedad Covid-19 y por ende los ha orillado a tomar esa equivocada decisión…



La depresión es una enfermedad que ha coincidido con la pandemia y por ello es que debe de atenderse, con más fuerza y con campañas más agresivas...



En Coahuila, el secretario de Salud, Roberto Bernal, ha entendido bien que no todo en salud es atender el coronavirus y sus efectos, sino que hay que atender a los coahuilenses del resto de los padecimientos, muchos de ellos crónicos, pues si se descuida también esos otros rubros de los derechohabientes, el problema crece de manera exponencial…





Anselmo Elizondo y la Conagua



Quien ha señalado de forma puntual la necesidad de limpiar el cauce del río Escondido, es el director de Urbanismo y Obras Públicas, Anselmo Elizondo…



Y es que el funcionario municipal conoce muy bien las reacciones de este cauce del Escondido cuando las lluvias son extraordinarias y por ello es que urge de manera constante a la Conagua para que destine recursos para limpiar el cauce, sobre todo en lo que corresponde a la zona urbana desde antes del Laguito Mexicano hasta la colonia Presidentes…



No hay que olvidarse que la causa de la inundación y muerte del 2004 no fue solamente el gran caudal que el río traía por una lluvia extraordinaria en la zona serrana, sino también por la gran cantidad de basura, escombros, árboles y carrizos que la fuerza de la corriente arrastró que se atoraron en el puente del ferrocarril y que provocaron un retorno y acumulación del agua, inundando cientos de viviendas y hasta que esa fuerza de la corriente volteó y arrancó el puente y las vías del ferrocarril, fue que se redujo el nivel del agua…



Por ello es muy importante, preponderante que la Conagua escuche las necesidades de Piedras Negras para el desazolve y limpieza del cauce del río Escondido antes de que una tormenta nos recuerde esa necesidad…





La crisis de los cinco manantiales



Tras la caída de producción y el inicio del proceso de cierre de las subsidiarias de AHMSA dedicadas a la producción y venta de carbón a CFE, la región de los Cinco Manantiales vive un año 2020 catastrófico…



Pérdida de empleo, familias que deben emigrar a otras regiones o enfrentar el desempleo temporal tras tener niveles de ingreso medio y alto muy buenos, hoy los alcaldes principalmente de Allende, Antero Alvarado; de Nava, Sergio Velázquez y de Morelos, Xavier de Hoyos, ven cómo las economías familiares se han retraído…



Falta ver si en los próximos meses y el arranque del próximo año, con el manejo político que le han dado al tema del carbón, no se ponen en riesgo los dos mil empleos de CFE en las termoeléctricas, pues ya se dio cuenta el Gobierno Federal que no las necesita para el abasto del fluido a nivel nacional…



Ojalá que el caso no llegue al extremo de que no sólo sea el tema del carbón, sino también en esa guerra política y de venganzas también se decidan por el cierre de las dos plantas, que por cierto ya cumplieron su ciclo de vida…