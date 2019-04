16 Abril 2019 04:10:00

Migrantes fingen secuestros

DONDE YA COMENZARON REVISIONES ES en las obras de Comisión Federal de Electricidad que se ejecutan en las plantas carboeléctricas de Nava…



Y ES QUE A DECIR de los encargados de las plantas uno y dos de CFE en Nava, no se explican cómo es que empresitas de operaciones no relacionadas, de pequeñas obras fueron las encargadas de ejecutar trabajos que suman cifras de más de 200 millones de pesos…



PEOR AúN EL ASUNTO SI consideramos que ya el delegado federal Reyes Flores Hurtado y el senador Armando Guadiana han puesto atención a las quejas de constructores y proveedores de muchos años de CFE, quienes de la noche a la mañana fueron desplazados por estas pequeñas empresas que a lo mucho destacaron porque siempre rentaron sus departamentos a los empleados de CFE que venían de viaje de capacitación a esta zona…



LO PEOR DE TODO ES QUE los ganadores de los concursos de dichas obras no hablan ni dicen la realidad, pues en licitación internacional las obtuvieron pero repentinamente de “arriba” les indicaron quiénes deberían de ejecutarlas…



OJALÁ Y QUE A mediados de año, cuando comiencen a salir las fallas por la falta de experiencia y la voracidad de estas empresas “recomendadas”, los extranjeros verdaderos responsables de las mismas vayan a querer culpar a terceros de las fallas…



DONDE YA COMENZaRON A corregir en algo la vialidad en el camino a Las Tinajas, en esa bien llamada curva de la muerte, es en el municipio de Piedras Negras…



Y ES QUE ESTA MAÑANA a primera hora acudieron personal de Obras Públicas e Ingeniería Vial para colocar señalamientos, advertencias y sobre todo letreros reflejantes para que durante la noche los conductores que por ahí circulan tengan más advertencias y disminuyan la velocidad…



EL DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, Chemo Elizondo, rápido instruyó a su gente para que repusieran letreros y señalizaran bien y en breve no duden que se pudiera modificar el trazo de esa carretera rural pues son muchos los que por ahí circulan…



EN EL PASADO FUE UN camino de terracería pero mal hizo quien decidió hace algunos años en pavimentar sin modificar el trazo, porque no es una curva, sino un quiebre de carretera de 90 grados…



VARIOS SON LOS ACCIDENTES que por imprudencia ocurren en este tramo de Las Tinajas o antiguo Callejón Zaragoza, pero también el trazo equivocado de un camino que convirtieron en carretera…



EN EL TEMA DE LOS MIGRANTES y el supuesto secuestro de un grupo de ellos, muy inteligente el alcalde Claudio Bres en el sentido de pedir a la Fiscalía de la República que investigue de manera clara si realmente se trata de un secuestro..



Y ES QUE LOS MIGRANTES centroamericanos ya le encontraron la medida al tema legal, ya que al declarar que estaban secuestrados, que los amenazaban de muerte y que estaban encerrados contra su voluntad en esa casa tienen elementos para en Estados Unidos pedir asilo político…



PERO LA REALIDAD, COMO LO señala el alcalde Claudio Bres, es que a los casi 20 migrantes “secuestrados” los cuidaban una mujer y una persona de la tercera edad. Cómo es posible que el secuestro se pueda hacer si son muchos los migrantes?...



LA REALIDAD ES QUE los migrantes ya entendieron la manera de, con trampa, algunos acceder a la solicitud de asilo político más fácil y por ello es que juegan a fingir los secuestros, pero sin tomar en cuenta que en ese engaño se llevan de encuentro la imagen de Piedras Negras como frontera…



MIENTRAS EN OTRAS ADUANAS como la de Reynosa - Pharr ya se pusieron de acuerdo para darle prioridad a los transportes de carga y durante lapsos de 10 horas no permitir el paso de vehículos particulares, sino exclusivamente los de carga o tráileres, no duden que en Piedras Negras pronto el mandamás de la Aduana en Eagle Pass, Paúl del Rincón y su contraparte, más discreta y con menos trabajo, del lado mexicano José Luis Peña, pudieran ponerse de acuerdo y para no entorpecer la operación industrial permitan que primero pasen los camiones…



VEREMOS Y DIREMOS SI no se toma esta decisión, pero lo que sí es que comerciantes, hoteleros y prestadores de servicios en Texas y del lado mexicano en la frontera están preocupados porque la complicación de tiempo de cruces en los puentes les provocará en estas vacaciones y un desplome en sus ventas…