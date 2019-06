12 Junio 2019 04:10:00

Migrantes, moneda de cambio

FRAY RAúL VERA ESTUVO en esta frontera para participar en la reunión de sacerdotes y obispos de la provincia de Monterrey, donde se refirió al tema migratorio, situación que hoy a nivel regional interesa mucho por sus consecuencias para Piedras Negras…



EL POLÉMICO OBISPO FIJó su postura en cuanto al acuerdo migratorio y de aranceles, donde dijo simplemente que los migrantes son moneda de cambio para ambos mandatarios, lo cual no es correcto ya que ese acuerdo afecta al desarrollo de México y creará una serie de demandas presupuestales muy complicadas para los municipios y ciudades fronterizas…



REALMENTE PARECIERA QUE NADIE pensó que Estados Unidos se enfadaría cuando el Presidente López Obrador abrió la puerta trasera de nuestro país a los migrantes, que aunque vayan de paso, significan problemas para el país que buscan como destino final…



AHÍ ESTáN REFLEJADAS DE manera parcial las consecuencias y esperemos conocer el total de los acuerdos, porque ni cómo rechazar que en este conflicto México es el país más débil…



III

QUIENES SE DIERON TIEMPO de organizar una redada de revisiones a lotes de autos fueron los elementos de Fuerza Coahuila, muchachos de José Luis Pliego Corona…



AYER EN PIEDRAS NEGRAS VISITARON media docena de lotes de venta de autos usados, los pocos que han sobrevivido a la competencia desleal o a los autos chuecos, para revisar documentación, números de serie y descartar que se ofertaran vehículos robados…



NO SE HA REPORTADO EL saldo de estas redadas que continuarán también con aquellos autos que se ofrecen en los cruceros, que se ofrecen en las calles interiores de algunas colonias y que también se deben de descartar que sean autos robados…



YA VEN QUE ALGUNOS loteros son muy dados a falsificar los pedimentos de importación e incluso a dar como pedimento de importación de una camioneta el documento que corresponde a la importación de una lavadora. Porque hay cada abusivo en ese negocio…



ESPEREMOS QUE ESOS OPERATIVOS se extiendan a los Cinco Manantiales y a Ciudad Acuña en donde también proliferaron durante algunos años estos lotes de autos usados, la mayoría de los cuales no eran importados…



III

HA TRANSCURRIDO YA UN AÑO del crimen de nuestro amigo Fernando Purón y a pesar de que hay algunos de los cómplices de este hecho, la realidad es que de los hermanos Arámbula Viveros no se tiene nada…



DE NO HABER SIDO FILTRADO casi de inmediato aquella noche ese video de las cámaras de vigilancia de la Universidad Autónoma de Coahuila, tal vez hoy no conoceríamos siquiera el rostro, mucho menos la identidad de los asesinos…



HOY SE HACE NECESARIO que haya un avance, que se tenga más de esa investigación que como muchas otras que están en la Fiscalía, avanzan lento, al paso que se requiere o que se necesite…



LAS RECOMPENSAS SIGUEN VIGENTES, pero no así la insistencia en que se difunda de forma permanente la búsqueda de los homicidas, exmilitares, expolicías, de quienes incluso se ha dicho a medias cuáles eran sus actividades en esta frontera…



ESPEREMOS QUE EN ESTE año se logre ese avance necesario, con una Fiscalía General de la República que bien podría ayudar y con otras instancias federales que disponen de más recursos, tecnología y labores de inteligencia para esclarecer lo ocurrido hace ya un año…



III

DONDE LAS COSAS ANDAN mal y de malas es en el relleno sanitario de Ciudad Acuña, saturado ya por los pésimos manejos y disposición de todo tipo de desechos por parte de PASA, las decenas de miles de toneladas de basura comercial e industrial de Piedras Negras y Nava han saturado el relleno y ya lo tienen al borde de su vida útil en detrimento de los acuñenses…



PESE A TODA ESA mala referencia, PASA pretende construir un relleno sanitario en Cinco Manantiales para su uso, o mal uso…



ESPEREMOS QUE LA SECRETARIA del Medio Ambiente de Coahuila, Eglantina Canales, esté vigilante del actuar de PASA porque de la misma forma que ha saturado el relleno de Ciudad Acuña, puede convertir a los Cinco Manantiales en su basurero industrial…