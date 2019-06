09 Junio 2019 04:10:00

Migrantes, problema preocupante

CINCO MIL MIGRANTES QUE CRUCEN por la frontera de Coahuila son un gran problema, no sólo en materia de atención a los migrantes, sino también en el tema de los recursos que se necesitan para su permanencia, así sea un día o dos, en los albergues…



PIEDRAS NEGRAS Y Ciudad ACUÑA ya enfrentaron este fenómeno y ha representado albergues saturados, exigencia de atención y vigilancia de salud y sobre todo un presupuesto que se deja de aplicar en otros rubros para que este, el de los migrantes que están de paso, no se convierta en un problema mayor…



EL ALCALDE ROBERTO DE los Santos de Ciudad Acuña y Claudio Bres de Piedras Negras, han requerido trabajar en forma coordinada con el Instituto Nacional de Migración, pero también con las autoridades norteamericanas en cada ciudad fronteriza, para que ambos lados conozcan los problemas y los atiendan de manera rápida cuando estos suben de nivel…



AFRICANOS, SUDAMERICANOS Y centroamericanos son quienes llegan ya avisados de que las condiciones de seguridad en la frontera de Coahuila son mejores y los migrantes seguirán con su llegada en esa tendencia o mucho mayor…



III

LOS PRIíSTAS LE RINDIERON UN homenaje póstumo al amigo, exalcalde y excandidato a diputado federal, Fernando Purón, a un año de su partida…



A PURóN, HOMBRE QUE DEDICó su vida al servicio publico, le fue arrebatada su existencia al salir de un debate en el edificio de la UAdeC en Piedras Negras, cuando afuera ya lo esperaba el autor material del crimen…



con EXMILITARES Y CóMPLICES en la ciudad, los hermanos Arámbula actuaron luego de muchos días en la ciudad y trastocaron la tranquilidad que se tenía, pero de una manera extraordinaria…



PURóN BUSCABA SER LEGISLADOR federal por el distrito 1, sin embargo no llegó a su objetivo político porque la delincuencia no se lo permitió, ya que su lucha por hacer de Piedras Negras la mejor ciudad para vivir, siempre fue constante y con excelentes resultados, lo que causaba detrimento a las actividades ilegales…



HOY EL PRI Y SU dirigente Raúl Vela reconocen la trayectoria, el trabajo, sus logros, todo el esfuerzo, pero sobre todo los beneficios que en favor de la población alcanzó Purón…



OJALá QUE EN BREVE haya resultados adicionales a la investigación y que los responsables sean llevados a cuenta, sobre todo los que faltan aún de capturar, junto con el autor material…



III

A CASI UN AÑO DE que ocurran nuevamente elecciones para la renovación del Congreso de Coahuila, ya algunos partidos políticos dialogan con sus potenciales candidatos o aspirantes a contender por una posición…



EN PIEDRAS NEGRAS VARIOS empresarios han sido llamados a dialogar con partidos como Unidad Democrática de Coahuila y el PAN para ver si los convencen de que sean sus abanderados o si la terna que puedan presentar como posibles se haga más atractiva…



UDC APUESTA A LOS JóVENES, pero no deja de coquetear con varios de la iniciativa privada para sondearlos, para analizar, para ver si hay una posibilidad de que sea uno de ellos su abanderado…



YA EN OTROS PROCESOS personajes de la iniciativa privada como Marina Lozano contendieron con buenos resultados, pero no les alcanzó para representaciones, ahora seguramente buscarán la coyuntura de tener más presencia en distintos municipios para alcanzar un mejor resultado…



III

LA MEDIDA QUE PRETENDE APLICAR la tienda Walmart que se instalará en lo que ahora es Plaza Fiesta, provocará que otras tiendas de cadenas comerciales puedan hacer lo mismo en detrimento de los clientes…



NO ES POSIBLE QUE un establecimiento que debe contar con cierto número de cajones para sus clientes, ahora pretenda cobrar por estacionarse ahí, pero no sólo eso, sino que también la autoridad se lo permita…



WALMART PROVOCARá QUE otras cadenas también instalen plumas de acceso en sus estacionamientos, por lo que el Cabildo debería de votar esa situación o al menos ponerla a consideración con el cuerpo edilicio…



LOS CONTRATOS YA ESTÁN LISTOS para remodelar Plaza Fiesta en cuatro etapas, tres de estacionamientos y una cuarta etapa del súper centro donde estará la tienda, pero hay que ver cómo es que se pretende aplicar esta medida…



JAVIER BERÁIN, RESPONSABLE DE Desarrollo Económico del municipio, seguramente deberá analizar esta intención del nuevo comercio que se establecerá en Piedras Negras para que lo haga en las mejores condiciones para la población y para la propia tienda…