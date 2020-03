05 Marzo 2020 04:10:00

Migrantes y Coronavirus, el riesgo

En el tema del virus corona las autoridades de Salud del estado no solo se pusieron a trabajar con las empresas, instituciones educativas y las autoridades de cada municipio, sino también con el tema de migración, sobre todo en las ciudades de Acuña y Piedras Negras en donde de manera más estricta y atenta se vigila ya el tema de los migrantes, para que se les oriente sobre la enfermedad y se les monitoree cuando haya alguna que presente síntomas o incluso para que en caso de detectar migrantes de origen asiático lo puedan reportar a las autoridades porque el riesgo de propagarse la enfermedad por esta vía es elevada…



Ahora el INM a cargo de José de Jesús Barajas en el estado ha instruido a sus oficiales migratorios que estén atentos a los migrantes que solicitan asilo, que solicitan visa o que son detenidos en los operativos que se realizan en la frontera norte de Coahuila…



Será difícil controlar desde la zona de Boquillas del Carmen hasta Hidalgo, Coahuila, pero al menos lo que intente cruzar o cruce por las zonas urbanas y sus cercanías sí tendrá una mayor vigilancia…





En escuelas, más estrictos



En el sector educativo, el profesor Arón Rodríguez ya difundió en todos los planteles privados y públicos el nivel de supervisión que se debe tener para estar atentos y que se vigile el tema de enfermedades respiratorias en cada escuela…



Ya en colegios privados y en escuelas públicas de todos los niveles han dejado en claro mediante comunicados muy estrictos las medidas que se deben de tomar, como es el que no se permita la entrada o no se envíe a clases a estudiantes que presenten males respiratorios como gripe o tos, que sean atendidos en casa y que para regresar se les requiera un certificado médico de que ya está atendido y se sobrepuso a la afección…



Además en los planteles en tema obliga a poner gel antibacterial y a que todo el que ingrese se le obligue a aplicarse gel, además de vigilar que no ingrese a la escuela con alguna afección respiratoria…



Las medidas son muy similares a las que se aplicaron en el año 2009, hace más de una década cuando el problema con la influenza AH1N1 y que al final de cuentas se lograron excelentes resultados…



Todo con la esperanza de que las temperaturas más agradables y elevadas lleguen pronto a esta región…





Fortalecen al PRI de Nava



Y previo a que inicie lo fuerte de la actividad electoral en el PRI de Nava comenzaron a trabajar y a reconocer la labor de los consejeros…



Por ahí se vio en un evento a priístas destacados de ese municipio quienes han trabajado para mantener este bastión y han logrado entregar buenas cuentas…



Por supuesto que Sergio Velázquez Vázquez como primer priísta de este municipio acompañó a la dirigencia para este evento de entrega de reconocimientos…



Ricardo Armendáriz ha sabido conjuntar al priísmo de Nava y así lo quiere mantener de cara al proceso que ya está en marcha para que de nueva cuenta los votos que se generen a favor del tricolor en Nava se reflejen y sean factor de diferencia en el distrito 02 local…



Por ahí en el evento se vio a priístas destacados como el exalcalde Aroldo Villarreal, también a Cinthya Gallegos Cosío, José Rodríguez García, Sergio Rodríguez, Pilar Valenzuela Gallardo, Sabú Velázquez y Mauricio Chacón…





Contratan 18 médicos en Draft CDMX



Muy al pendiente el alcalde Claudio Bres de la labor que realiza el director de Salud municipal, Luis Manuel Sánchez, allá en el Draft 2020 de médicos especialistas en la capital del país…



Hasta el cierre de actividades de ayer miércoles eran 18 los médicos contratados entre los que destacan 15 médicos familiares, un neurocirujano, un internista y un siquiatra…



La tarea no es sencilla, pues se compite contra 20 estados, muchas de las delegaciones son estatales y no municipales y por ello cuentan con más incentivos o capacidad económica pero el stand de Piedras Negras es por mucho, mejor que la mayoría de los instalados y el más completo en cuento a la forma de promover esta región entre los médicos especialistas recién graduados para que acepten colaborar en el IMSS de esta zona…



La cifra se incrementará entre este jueves y viernes y muy probablemente la próxima semana en que el draft entra en una etapa distinta…