28 Mayo 2019 04:10:00

Migrantes y el problema que crece en Piedras Negras

QUIENES TENDRÁN EL TRIPLE de personal en la subdelegación Piedras Negras será el Instituto Nacional de Migración, a cargo de la delegada Alcira Vázquez, luego de que vieron el nivel real de lo que sucede en materia de migrantes centroamericano, sudamericanos, cubanos y africanos por esta frontera…



ANTE ELLO, EL MUNICIPIO Y el estado salieron al quite y facilitarán un espacio adecuado para el manejo de los migrantes detenidos bajo proceso de deportación, y así como eso ser pretende bajar la presión de un motín en las inadecuadas instalaciones del INM del puente número dos…



EL ALBERgUE QUE SERÍA ocupado y operado por la gente del padre José Guadalupe Valdés, será habilitado para que operen ahí las autoridades migratorias y que sea un centro de procesamiento de personas para deportar, además de que tendrán la capacidad de albergar hasta 100 o 120 personas en ese remodelado edificio…



LA SITUACIÓN NO SE SOLUCIONARÁ en un mes, pero en ese tiempo sí se dará espacio para analizar una subdelegación más adecuada para atender una demanda de cruce de migrantes que en el sur es de cinco mil diarios y parte de esos cinco mil, unos 500 migrantes, pretenden cruzar por Piedras Negras todos los días hacia Estados Unidos…



III



AYER EN LAS INSTALACIONES DE la Universidad Autónoma de Coahuila, se presentó el primero de cuatro foros para la creación del plan estatal en materia de Derechos Humanos, el cual está a cargo de la organización de Luis Efrén Ríos Vega, director de la Academia Interamericana de Derechos Humanos…



EN EL PRIMERO DE LOS foros se habló en las distintas mesas de trabajo de temas como: Coahuila seguro, en paz y libre de violencia; en donde se discutieron temas relacionados con personas desaparecidas; Detenciones ilegales, tortura, ejecuciones extrajudiciales; Periodistas y defensores; así como Derecho a la paz….



LOS FOROS SIGUIENTES SE desarrollarán en Monclova, Saltillo y Torreón, en el caso de los trabajos de Piedras Negras algunos de los asistentes coinciden en señalar que se requiere de voluntad, pero también de que haya presupuesto para la defensa de los derechos humanos y la protección de quienes los promueven y defienden…



COAHUILA HA SUFRIDO EN EL tema de desaparecidos, uno en donde las autoridades en su momento, locales, estatales y federales no reaccionaron como la situación lo requería y a casi una década de hechos que marcaron la vida de toda la comunidad en la zona norte y Cinco Manantiales del estado, ese tema aún duele y causa temor entre la población…



III



DONDE NO SE HAN PUESTO a pensar en las consecuencias de que se reanuden viejas prácticas es en las aduanas, por ejemplo la de Acuña y la de Piedras Negras, en el sentido de permitir el ingreso de autos chocolates o chuecos…



ESTE TIPO DE MERCANCÍAS causan una enorme pérdida a la industria y el empleo de Coahuila, además pareciera que los funcionarios de las aduanas fronterizas no recuerdan las angustias y problemas enormes de seguridad que generaron el abrir las puertas a la corrupción y que incluso los obligó a vivir enclaustrados en sus edificios, a trasladarse a residir en Eagle Pass y a que prácticamente sus instalaciones se convirtieran en una fortaleza ante la inseguridad que enfrentaron cuando pretendieron frenar la corrupción y el contrabando…



ESPEREMOS QUE UNA VEZ que se dé el cambio de Aduanas, donde se tendrá un nuevo enfoque más dirigido a lo que se requiere de crecer y hacer aduanas modernas y ágiles, se pueda lograr también que los funcionarios entiendan que no se puede retornar al pasado en el cual ya les fue muy mal…



JOSÉ LUIS PEÑA, actual administrador de la Aduana sin duda llegó con un gran respaldo, pero lo que se requiere es más en materia de operación estricta de la Aduana y menos relajar las disciplinas como ocurre…



III



DONDE LAS COSAS SE PUSIERON color de hormiga fue en la Región Centro de Coahuila, primero por el supuesto ataque a las oficinas de la Fiscalía del Estado ocurrido durante la madrugada y en cuyo tema el fiscal Gerardo Márquez Guevara se reservó muchas explicaciones, pero ya hay una investigación…



Y POR OTRO LADO está el tema del congelamiento de las cuentas bancarias de AHMSA, que implica el freno a la actividad y cadena productiva con 20 mil empleos directos y el doble indirectos, no solo en la zona de Monclova, sino con impacto también en las regiones Carbonífera y Norte del estado…