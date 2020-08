16 Agosto 2020 04:10:00

¡Milagro! ¡Apareció el carro!

Vaya que ocurren los milagros en la 4T y la coincidencia de la cual le vamos a dar cuenta y mantiene en la mira a la diputada federal y exdirigente de Morena en Coahuila, Miroslava Sánchez Galván.



Hace dos años, justo cuando estaba al frente del partido de moda en Coahuila, reportó robado un vehículo propiedad del partido. De acuerdo a la denuncia correspondiente que presentó ante el Ministerio Público, la unidad desapareció luego de haberla estacionado en un centro comercial del bulevar Constitución, en Torreón.



Hay denuncia



Los hechos fueron relatados en la denuncia A.C.342/2018 que la propia Miroslava Sánchez presentó ante el MP.



Después de esto se supo que el partido, ahora a cargo de su hermana Hortensia, hizo efectivo el seguro y el monto correspondiente al vehículo, se



restituyó.



Lo curioso es que a la vuelta de dos años el vehículo apareció, con visibles daños de haber protagonizado un accidente. El hallazgo ocurrió en un predio cercado, que se localiza muy cerca del fraccionamiento Campestre, en donde la exdirigente morenista y actual presidenta de la Comisión de Salud en la Cámara de Diputados, tiene su residencia. Qué cosas, ¿no?







El (mal) ejemplo



La noche del sábado sonó fuerte la versión de que Juan Salas, para más señas Alcalde de General Cepeda, tenía megafiesta en alguna palapa del ejido Rincón Colorado. Según esto, el Edil habría participado en la fiesta con motivo del cumpleaños de un joven identificado por los mismos pobladores de la ex Villa de Patos, como Óscar Reyna, quien hace las veces de su secretario particular en el Ayuntamiento.



Obvio, la versión no causó gracia entre los pobladores, pues mientras el Ayuntamiento amaga con hacer efectiva la autorización del Subcomité Técnico Regional Covid-19 Sureste para multar a los infractores por no contar con cubrebocas, ni respetar la sana distancia y los lugares concurridos, la misma autoridad local pone el ejemplo de lo que no se debe de hacer.







Se retan



Los gobernadores de la Alianza Federalista le entraron al reto de usar el cubrebocas o nasobuco, como lo llaman los cubanos. El coahuilense, Miguel Ángel Riquelme Solís, fue nominado por su par de Nuevo León, “El Bronco” Jaime Rodríguez Calderón y lo aceptó.



A su vez, MARS retó a sus colegas José Rosas Aispuro Torres, de Durango; Enrique Alfaro, de Jalisco y a los alcaldes Manolo Jiménez, de Saltillo; Alfredo Paredes López, de Monclova y al diputado local Jaime Bueno Zertuche.



Por cierto, los malpensados aseguran que el presidente Andrés Manuel López Obrador, canceló su gira de la próxima semana por el noreste, ante la posibilidad de que lo obligaran a cubrirse boca y nariz para evitar la propagación del Covid-19.







Buenos puntos



El que anda que no cabe de gusto es el rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, Salvador Hernández Vélez. La Secretaría de Educación Pública federal, a cargo de Esteban Moctezuma, acaba de liberar los resultados de la última evaluación del Programa Nacional de Posgrado de Calidad y de los 10 proyectos que se llevaron estrella, dos corresponden a la entidad.



Se trata del doctorado en ciencias de biotecnología y la maestría en historia del noreste mexicano y Texas.



Por cierto, Hernández Vélez se dejó ver este fin de semana en Cuatro Ciénegas, justo en las instalaciones del centro de investigación que la Universidad tiene por allá.





Calientan motores



Con fecha definida y aprobada por el INE y el Tribunal Electoral Federal para las próximas elecciones en Coahuila, en el Partido Revolucionario Institucional de Saltillo empezaron a calentar motores y por lo pronto, Manolo Jiménez, en su condición de primer priista de esta capital del sarape y el pan de pulque, y el dirigente del PRI Saltillo, Jaime Bueno Zertuche, se reunieron con los cuatro virtuales candidatos de igual número de distritos.



Quedó claro que, bajo la nueva normalidad, los cuatro aspirantes saraperos van a recorrer la ciudad; traen puntos a favor, como el hándicap de los gobiernos estatal y local, con el gobernador Miguel Ángel Riquelme y Manolo Jiménez; buen empujón tienen Luz Elena Morales, María Bárbara Cepeda, Martha Loera y Álvaro Moreira.