11 Mayo 2020 04:10:00

Miles de EP hacia PN y COVID en auge

En poco más de dos semanas, Eagle Pass pasó de 16 a 41 casos de Covid-19, algo que no ha sido tomado en cuenta por las autoridades de Salud de la frontera del lado mexicano, si consideramos que estamos en el pico de la pandemia, mientras que del lado norteamericano se está ya en la reapertura en su primera etapa…



Ayer el alcalde Luis Sifuentes y el juez del condado, David Saucedo, informaron que se registraron nueve casos nuevos de coronavirus, en dos semanas se han registrado 25 casos nuevos, es decir desde días previos a la reapertura económica y ya con el inicio a la normalidad el Covid-19 sigue en auge, sin que nadie le interese el redoblar estrategias o conminar a la población a que mantenga las medidas de distanciamiento…



Si en la reapertura este virus se disemina a un ritmo alarmante, lo correcto sería interpretar eso como un rebote peligroso y por ello analizar la estrategia y sin dejar de avanzar en la reactivación, reforzar las medidas sanitarias…



Buen trabajo en Salud, pese a poco personal



A pesar de que la mitad del personal de la Secretaría de Salud de Coahuila se encuentra incapacitado debido a la declaración de emergencia por el Covid-19, la dependencia no ha dejado en ningún momento de brindar servicio a todos los coahuilenses…



El doctor Roberto Bernal ha desarrollado un buen papel, si contamos que gran parte de los casos de Covid son derivados de contagios en hospitales del IMSS, si ahí no se hubieran presentado, otra historia sería…



El mismo secretario ha dicho: “Es gracias a los trabajadores, quienes muchas veces han tenido que redoblar o triplicar sus esfuerzos de todos los días, con los que el estado enfrenta esta pandemia, por lo que doy todo mi reconocimiento a ellos, así como los que trabajan desde casa, que podemos garantizar un servicio ininterrumpido de atención a todos los coahuilenses”…



Esto habla de trabajo en equipo y en conjunto, siguiendo la directriz del gobernador Miguel Riquelme…



Filas enormes en puentes



Tiempos de espera de cuatro horas y más, largas filas que se prolongaron dos kilómetros y un solo carril, fue lo que vivieron los turistas y visitantes de Texas que visitaron Piedras Negras y la zona norte de Coahuila para los festejos del Día de las Madres, todo ello a pesar de la cuarentena que del lado mexicano aún se vive…



La línea de autos y camionetas se prolongó desde las casetas de cobro de peaje del lado mexicano pasando toda la ruta fiscal y la Aduana, luego la Plaza de las Culturas, los patios de Ferromex y hasta el rancho El Apenitas más allá de la planta de Littelfuse…



La relación sanguínea entre los habitantes de esta frontera es elevada, se estima que más del 85 por ciento tienen familiares en ambas ciudades y eso provoca estos cruces que hay que dejar claro, sólo son ciudadanos texanos o residentes legales quienes se atoran horas y horas en el puente…



Del lado mexicano la población aún no puede cruzar hacia Eagle Pass, pues de otro modo estarían ya abiertos ambos puentes y todos los carriles...



Estas filas seguramente terminarán esta semana o la próxima, pues ha señalado Paul del Rincón que ya se analiza la reapertura de puentes y vuelta a la nueva normalidad, pero habrá que reflexionar la conveniencia...



Filtros sanitarios en Acuña



Quien se ha llevado reclamos de ciudadanos y residentes de Del Río y San Antonio es el coordinador de la Jurisdicción Sanitaria 2 en Ciudad Acuña, el médico Guillermo Herrera…



Pues resulta que el médico aplicó la medida constante y diaria de los filtros en la entrada del puente internacional, en donde forzosamente todos los que llegan de Del Río son revisados en cuanto a temperatura y se les cuestiona sobre su salud…



Reclamos, malas palabras y hasta el enojo por “tengo mucha prisa” han aceptado y recibido el personal de Salud que está en el filtro, pero no por ello se ha quitado…



No así en Piedras Negras, en donde la disponibilidad del filtro por la carencia de médicos es sólo de algunas horas y el resto de las operaciones de ingreso de visitantes de Texas se pasa sin revisión alguna…



Hoy lunes habrá reunión del subcomité de Salud zona norte, esperemos ver qué comentan las autoridades de Salud sobre este tema y si consideran necesarios que los filtros los maneje la Sedena o la Guardia Nacional…