24 Junio 2020 03:10:00

Miles de inocentes

Buen día. Que se suban al ring, pero que no se afecte a miles de familias inocentes, dice la vox populi luego de versiones del pleitazo entre Altos Hornos de México y el Gobierno Federal que mantiene contra las cuerdas a la Unidad MICARE de Minera del Norte subsidiaria de la siderúrgica local.



“Queremos empleo no finiquitos”, dicen los trabajadores que laboran en forma directa e indirecta además de aquellos que resultarían afectados por daños colaterales que arrojaría el posible cierre de Minera Carbonífera Río Escondido.-



El caso es que MICARE dice que son absolutamente falsos los argumentos expuestos por Comisión Federal de Electricidad para justificar la cancelación de los contratos de compra de carbón, pretextando que el material es caro y de baja calidad como lo difundió el pasado fin de semana.



Negocio redondo



CFE en su carboeléctrica de Petacalco, Guerrero, compra carbón importado que cuesta hasta 70 por ciento más caro que el de Coahuila, y es que mientras las plantas José López Portillo y Carbón II de Nava operan con carbón nacional que pagan a 2.76 dólares el millón de unidades energéticas, en Petacalco los angelitos de AMLO compran el carbón importado a 4.50 dólares.



Se dice así las cosas que sin la Unidad MICARE, entonces Comisión Federal de Electricidad deberá importar carbón, lo que tan solo por transporte les resultaría caro y contraproducente, coloquialmente más caro el caldo que las albóndigas, pero negocios son negocios parecen decir los directivos de esa dependencia.



Extrañamente por razones nada que ver con aspectos técnicos, en el último año las plantas de Comisión Federal de Electricidad en Nava, han funcionado a 20 por ciento de su capacidad, mientras la carboelétrica de Petacalco, Guerrero lo hace al 80 por ciento, diferencia abismal dentro de esos enjuagues donde es notorio que campea la corrupción.



Explicación



En cuanto a la supuesta mala calidad del carbón de MICARE, la empresa local dice que ciertamente tiene menos poder calorífico que algunos importados, pero cabe destacar que las plantas fueron diseñadas precisamente para operar con las características de ese carbón, de tal forma que las plantas José López Portillo y Carbón II se construyeron para aprovechar el carbón de la cuenca de Río Escondido.



Aflora entonces también la ignorancia absoluta de directivos y funcionarios de CFE porque las unidades JLP y Carbón II de CFE en Nava fueron tecnológicamente diseñadas para generar electricidad precisamente con las características del carbón de esos mantos y durante cuatro décadas se han mantenido entre las mejores unidades de la Comisión Federal de Electricidad.



Los ex trabajadores sindicalizados de AHMSA a quienes les adeudan su finiquito desde hace casi 2 años se cansaron de contar hasta 10, y la tarde de ayer estrangularon parcialmente el tráfico vehicular en el crucero de Pape y Prolongación Juárez reclamando el pago correspondiente, y suman 110 los que permanecen esperando.



También fue suspendido el servicio de transporte industrial por la compañía SESA pero por la tarde surgió un convenio entre empresa y la línea camionera, de tal forma que por la noche el servicio fue restablecido, es decir, únicamente se produjo afectación para el turno de las 15:00 horas, pero dicen que no habrá daños en el premio por asistencia.



Y simultáneamente los sismos en la Ciudad de México y en Oaxaca, por eso hay pronunciamientos que establecen que hoy urgentemente se necesita un pacto de unidad nacional para salir realmente de la situación caótica que en salud, educación, desempleo, economía apagada y otras calamidades enfrenta el país.



Hasta mañana…