28 Marzo 2020 05:10:00

Miles en paro técnico

La situación para las armadoras automotrices en Estados Unidos no es clara y como sus proyecciones de producción se han modificado pues también lo hicieron sus procesos productivos y varias armadoras han ampliado sus paros técnicos en el vecino país…



Ante ello empresas de la zona fronteriza de Coahuila, como Rassini, que emplea a más de 3 mil personas con sueldos de muy buen nivel, quienes habían programado paro técnico por una semana decidieron ampliarlo por dos semanas más, hasta el 13 de abril y tentativamente retornar a trabajar el 14 del próximo mes…



Si a esto le sumamos los cinco mil de Fujikura más dos mil de Lear y otras de menor tamaño, maquiladoras e industria proveedora de las armadoras, la cifra para nuestra ciudad sí preocupa…



Serán más de 15 mil familias las que tendrán un sueldo a la mitad por al menos dos semanas más y eso representará una presión social importante…



Veremos si ahora sí el Gobierno federal y en especial en Coahuila, el delegado Reyes Flores Hurtado asoma propuestas al tema para el caso fronterizo…



Sabemos que el tema es primero la salud pero en esta segunda etapa ya se debe analizar los estímulos a los trabajadores, a las familias y a las micro, pequeñas y medianas empresas…



Urge Coronavirus en Acuña



Pareciera que el sector salud de Acuña está urgido de que se presente un caso de coronavirus en esa Jurisdicción Sanitaria, porque ayer circuló un video en donde se transportaba en una cápsula especial a una mujer con padecimientos de una enfermedad respiratoria grave…



El video fue tomado por una doctora de la misma Jurisdicción, quien señalaba tras videograbar la recepción de una paciente que se trasladó en una ambulancia del estado a la clínica 13 del IMSS justo al momento en que ingresaba esta persona…



Por supuesto los trajes, previsiones y todo lo requerido con que transportaban a la paciente y el propio hecho de ser un caso sospechoso de coronavirus preocupó a muchos que vieron el video en las redes sociales…



Pero el caso es que pareciera que son los mismos médicos quienes pretenden que ya surja un caso en esta región para decir que también en Acuña y Piedras Negras se tiene la enfermedad…



Ojalá y el jefe de la Jurisdicción Sanitaria 2, el doctor Guillermo Herrera, pueda platicar y llegar a buen acuerdo con sus amigos del club de la bata blanca y que no se apresuren a tener casos, que no duden que en pocas semanas podrían llegar a la frontera ya sea desde el sur del estado o más probablemente desde Texas…



Acuerdo de tres estados



Quien se reunió y fue anfitrión de sus homólogos vecinos fue el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, para analizar la situación en los tres estados y plantear estrategias regionales ante una lenta reacción en el tema económico y de seguridad por parte del Gobierno federal…



Riquelme Solís, Francisco García de Tamaulipas y Jaime Rodríguez de Nuevo León sostuvieron la encerrona en donde tocaron temas de seguridad, impacto económico y por supuesto de capacidad en materia de infraestructura de salud para esta zona noreste del país…



A los gobernadores, y en especial al de Coahuila, le preocupa y ocupa el tema de la salud y las diferentes medidas para hacer más eficaz la detección, prevención y contención del coronavirus a través del fortalecimiento del sistema de salud, pero de manera importante esto cobra relevancia adicional cuando el vecino contiguo como es Nuevo León y Tamaulipas también hace su parte…



Discutirá Cabildo estímulos en Piedras Negras



Y a nivel local, el alcalde Claudio Bres ya prepara un paquete de estímulos fiscales que bien podría ser ejemplo a nivel de los 38 municipios y no dudamos que además tenga un contenido federal…



Claro que esto el alcalde primero lo pondrá a disposición y para discutirse y en su caso votar por parte del Cabildo de Piedras Negras, porque ahora se trata no solo del tema de salud y atención, sino el económico…



Estaremos atentos para ver el alcance de este paquete de estímulos y apoyos, que urgen porque ya está es la segunda semana de bajón en el sector comercial, servicios, transporte y de la industria por el coronavirus…