21 Enero 2020 03:10:00

Millones tirados a la basura

Buen día



Sesenta millones de dólares tiró AMLO a la basura en agosto pasado al regalarlo al Gobierno de Honduras, argumentando este hombre que así no habría más migración porque el dinero era para trabajarlo en proyectos generadores de empleos por parte de autoridades de ese país.



Equivalente a 1200 millones de pesos mexicanos, dicen los críticos cibernautas que AMLO obró en forma criminal contra los intereses de México y los mexicanos, y en consecuencia en redes capitalinas no lo bajan de traidor, ignorante, saqueador, corrupto y vendepatrias. En Monclova, asegurados y derechohabientes del IMSS, esperan por lo menos 48 millones para la Clínica 7.



Peor aún, a miles de hondureños que desde el pasado fin de semana ingresaron al país, el senil les está ofreciendo empleos, seguridad social, medicinas, vivienda, y educación, lo que precisamente le destruyó y sigue destruyendo a los mexicanos.



No hay medicinas contra el cáncer en las instituciones de salud porque López Obrador dice que es pura corrupción, por eso la gente consigna en redes que efectivamente este personaje es un peligro para México. Por lo pronto un millar de centroamericanos avanza por la carretera a Tapachula después de mancillar el suelo nacional.



¡Bonita cosa!, mientras que este gobierno ultra neoliberal de López Obrador hostiga, acosa y amenaza a los contribuyentes mexicanos con meterlos a la cárcel en caso de alguna anomalía en las obligaciones fiscales, el dinero del tributo generado con el esfuerzo, sudor y lágrimas de los trabajadores de todos los sectores, va a parar a manos de los hondureños.



El neoliberalismo es la expresión ideológica de un modelo teórico económico, el modelo neoclásico, que considera la mínima o nula intervención del Estado en la economía, ya que consideran que la economía de mercado es el mejor instrumento para asignar eficientemente los recursos de la sociedad.



Pero el gobierno de AMLO está peor porque no invierte ni deja invertir por eso la economía está languideciendo aceleradamente, y agregan medios especializados que si ayer la Guardia Nacional logró repeler severamente a los centroamericanos que cruzaron por el río Suchiate para devolverlos a territorio guatemalteco, es porque Estados Unidos hizo advertencias.



El gobierno de Donald Trump una vez más le puso las peras a peso al decrépito advirtiendo que en caso que dejara ingresar a los centroamericanos aplicaría aranceles a las exportaciones mexicanas de productos agrícolas.



Los hondureños ingresaron a territorio nacional por el Río Suchiate y se enfrentaron a la Guardia Nacional, Policía Federal y el Instituto Nacional de Migración pero los contuvieron otra vez, incluyendo a otros que ya iban muy fregones por la carretera a Tapachula Chiapas, y puede decirse que lograron devolverlos a Guatemala, en lo que aparentemente fue un éxito en el operativo, pero casi mil lograron escabullirse.



La marabunta de malvivientes arrojaron una lluvia de piedras a las autoridades mexicanas, parecía aquello un pleito callejero entre napistas y leijistas con una lluvia de proyectiles, ¿entonces de que sirvieron los 60 millones de dólares que les regaló el presidente mal gastando y arrojando a la basura el dinero de los contribuyentes?.



AMLO es un ultra neoliberal que ha reducido a nada la participación del Estado mexicano en la economía y no invierte, ni deja invertir porque los dueños del dinero o sea los grandes empresarios no quieren arriesgarse a crear grandes empleos por temor al congelamiento de las cuentas bancarias.



A propósito de pedradas y peñascazos, Haziel Valdés Orozco, portavoz del Comité Ejecutivo Local de la Sección 288 del Sindicato Minero sufrió una agresión alrededor de las 2:00 horas de ayer lunes en su domicilio de la colonia Del Río, cuando personas desconocidas le arrojaron pedradas contra un ventanal de su casa provocando únicamente daños materiales. No hay ni sospechas de quienes pudieron ser los autores. Ahora las cámaras ayudan mucho.



Hasta mañana