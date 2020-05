29 Mayo 2020 03:00:00

Mini temporada

LUEGO DE LO sucedido en 1980, cuando se vino la suspensión de la temporada regular y luego de que iniciaron la temporada 20 equipos, se redujeron a seis y los Saraperos de Saltillo lograron el titulo, en un mini temporada de 40 juegos, todo mundo pensó que no se repetiría otra mini temporada, pero esta ya esta a la vuelta de la esquina.



Y ES QUE ayer finalmente se dio a conocer que la temporada 2020 de la Liga Mexicana de Beisbol es casi un hecho que inicie el 7 de agosto, en donde únicamente se jugaran 48 encuentros, 24 de ellos como local y los otros 24 juegos como visitante, y al parecer solamente será entre los equipos de una misma zona.



LUEGO DE ESTA temporada regular vendrán los playoff, en donde ahora se modificara, y en lugar de calificar cuatro como anteriormente sucedía, ahora estarán calificando seis y se abre la posibilidad de que mas equipos tendrán la oportunidad de calificar y solo dos de cada zona estarán fuera de los playoff.



LA TEMPORADA REGULAR se extenderá hasta el jueves 1 de octubre, para arrancar los playoff el sábado 3 de octubre y la gran final, la llamada Serie del Rey será a partir del 2 de noviembre, para terminar a mas tardar el 11 de noviembre, por lo tanto los equipos finalistas máximo estarán disputando 69 encuentros.



SOLO CUATRO EQUIPOS en toda la liga únicamente disputaran 48 encuentros, 12 equipos tendrán la opción de jugar 62, seis de ellos 55 juegos y los aficionados de la Liga Mexicana de Beisbol solo tendrán una oportunidad de ver a los equipos de la otra zona, en la gran final, el resto solo se tendrán que esperar hasta la próxima temporada.



YO CREO QUE el objetivo de los 16 equipos que deberán de iniciar el 7 de agosto serán llegar hasta la gran final, para disputar los 69 encuentros y dar oportunidad a que sus peloteros tengan actividad durante mas tiempo, por lo pronto seguro los entrenamientos arranquen ya la segunda quincena de junio, para terminarlo en julio.



DEBEN DE SER, cuando menos 30 días de entrenamiento, para destrabar, lo trabado que tengan los peloteros que poco ejercicio tuvieron en esta contingencia sanitaria que fue debido a evitar mas contagios del coronavirus, con todo y que algunos si tuvieron lugares en su propios domicilio para efectuar sus practicas.



CREE USTED QUE llegaran mejor todos los peloteros?, es una pregunta que me gustaría que me dieran a conocer de los aficionados, pero yo en lo personal creo que llegaran mucho mejor, mas descansados, mas tonificados y con ganas de hacer cada vez mejor las cosas, para buscar que su equipo será el triunfador.



LA CONCENTRACION EN sus casas los obligo a tener mas concentración, y salir del beisbol, para remontar las cosas y hacerlas con mayor tranquilidad, por lo tanto llegaran mas concentrados y como ya lo mencione con ganas de hacer cada vez mejor las cosas, lo cual será de enorme beneficio para su respectivo equipo y sino al tiempo.



POR CIERTO DENTRO de las noticias que ya dio como oficial la Liga Mexicana de Beisbol, es que este año, no abra juego de estrellas, simple y sencillamente, porque no hay fecha para ello, por lo tanto la afición de Monclova, seguramente que se tendrán que esperar hasta el próximo año y ver este gran duelo.



INDUDABLEMENTE QUE ES una lamentable noticia para la gran afición de los Acereros de Monclova, que ya con tanta ansiedad ya estaban esperando la celebración de esta evento, incluso el Gobierno del Estadio, a través de la secretaria de Turismo que encabeza la licenciada Azucena Ramos, ya habían iniciado trabajo previos para el mismo.



ASI AMIGOS, LA gran noticia de que si abra temporada, creo que le caerá bien a los aficionados de esas 16 plazas que tiene actualmente la Liga Mexicana de Beisbol, y creo que de ahora en adelante vendrán mucho mas noticias importantes para todos.



AMIGOS GRACIAS Y BUENOS DIAS.