24 Septiembre 2020 03:10:00

Mismos derrotados

Los resultados de la encuestadora Massive Caller al 6 de septiembre, entre 600 ciudadanos de cada distrito dicen que el PRI gana nueve diputaciones, Morena Cinco y el PAN sólo dos.



Mismos perdedores en el PRI, María Eugenia Calderón Amezcua del distrito 1, el 4 con Jorge Abdalá cabecera San Pedro, el 6 con Ricardo López Campos cabecera Frontera, el 7con Raúl Onofre.



Los distritos de Torreón según la encuesta, pierde de fea manera al irse en tercer lugar, 8 con Olivia Martínez; 9 con Eduardo Olmos, 10 con Shamir Fernández, sólo Héctor Dávila ganaría uno de los distritos de Torreón.



Los tricolores son escépticos, ellos tienen otros datos y dicen que Massive siempre da ganador a los de Morena, que ya se reflejará en las urnas la realidad, esperemos.



Por estos rumbos la que no para de hacer campaña, pero aun así debe meterle turbo es Lupita Oyervides que arrancó con delantera pero la ventaja es de apenas 1.3, mientras que a su compañero Ricardo López le aventajan con 5 puntos.



Los que no pintan nada de nada son los de “ponte los tenis” que usan el color naranja, con todo que un candidato basa su campaña en denostar al PRI.



Cuatro muertos



Entre asombro, pena, tristeza y hasta enfado sienten algunos por la candidata de UDC, Rosa Isela Amaya, quien perdió padre, dos hermanas y el último un hermano de Covid-19.



Diría que se tomaría una pausa, pero que seguiría adelante en un proyecto que se echó a cuestas…salir a exponerse, arriesgarse, porque no ganará la elección.



Que me disculpe la candidata, pero si cuatro familiares muertos no le dicen nada, que siga su campaña, busque contagiarse o le pida el voto a la muerte, lo hay que hasta organizan fiestas.



Huevos del PRI



Le metieron huevos a la campaña del PRI y un poco de leche, para convencer a las gentes de programas que el tricolor sigue siendo por mucho la mejor opción, aunque cuando pasan los huevos a otras manos reniegan del benefactor.



Las casas de las promotoras del voto de colonias de Frontera tuvieron el primer reparto, dos tapas de huevo y por la tarde 2 litros de leche.



Tomar lo que te den, al cabo el voto es secreto, ya se la saben los ciudadanos, los expertos en simulación están en Frontera, con esa dulzura que la aplican que ni la perciben.



Decidido



El que tiene claro el rumbo político es Alfredo Paredes, alcalde de Monclova, le ilusiona una segunda reelección pero si no se le da, terminará su mandato a finales del 2021.



No le interesa dejar la alcaldía para irse a una diputación federal, es localito, único en Monclova, eso de abandonar la administración para irse a la aventura con posibilidades se perderse de entre 500 legisladores en México, no le llama atención.



Debate desierto



Todo indica que el debate organizado por el Instituto Electoral de Coahuila en la región Centro será entre candidatos a diputados locales de la chiquillada los que podrán hablar del Medio Ambiente.



Esos del Consejo del IEC se quebraron la cabeza para elegir el tema para debatir, en un momento en el que las regiones pasan serios conflictos sociales, económicos y de salud, salgan con mafufadas.



El domingo 27 toca a los candidatos del distrito 4, 5 y 6, el tema es Medio Ambiente, se supo que los candidatos del 5 PRI, PAN y Morena no tenían previsto debatir.



Al parecer el que quería participar pero no lo habían invitado era el candidato independiente Héctor, y otro de la chiquillada, de 11 a 13 horas, si se realiza.