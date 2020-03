14 Marzo 2020 03:10:00

Mitómano y perseguido

Detrás del perseguido, el mitómano, la crisis de AHMSA y los carboneros, salen a relucir las “bondades” del sexenio de Enrique Peña Nieto con un contrato de venta de carbón de 21 millones de toneladas que se extienden hasta diciembre del 2021.



Una pequeña muestra de lo que realmente está detrás del pleito legal, penal y político o si quieren llamarlo lucha contra la corrupción entre Alonso Ancira, dueño de AHMSA y Andrés Manuel López Obrador, presidente de la República.



Los documentos que se difunden en un medio de comunicación estatal, muestran el contrato firmado en 2018 antes de la elección presidencial por hasta 21 millones de toneladas de carbón que ampara del 2019-2021.



La empresa favorecida es Corporativo Industrial Coahuila, SA de CV., que es nada menos subsidiaria de AHMSA.



Ahí el problema, como dicen los representantes de la Unión de Productores de Carbón con un millón de toneladas que les dieran a los pequeños otra situación se viviera.



Los carboneros ahora identifican al “mitómano del tamaño de Hitler” y entienden sobre lo que es “persecución política”.



AMPARO DE PROFES



Esta vez la renovación de comités seccionales estatales del Sindicato Nacional de Trabajadores del Estado no será un camino fácil ni planchado como era la costumbre “democrática”, hay amparos contra reglamentos y convocatorias.



“Maestros por México” decidió interponer el recurso de amparo contra el SNTE y su dirigente nacional Alfonso Cepeda Salas y líderes aliados que no esperaban afectaría a la camarilla y la elección de líderes a modo.



La disputa por el control magisterial apenas empieza, las circunstancias políticas en el país son otros, el poder y la influencia que en un tiempo tuvieron los maestros en el país y otros estados está debilitada.



Empezando por Coahuila donde el asunto de saqueo y robo en las secciones 5 y 38 tiene a una base magisterial enojada, resentida y contenida, esperando el momento de desquitarse que, dicen algunos, ha llegado.



REVISIÓN NOCTURNA



El que destanteó con su caminata nocturna sobre el camellón central de los ejidos 8 de Enero y La Cruz, fue al alcalde de Frontera, Florencio Siller Linaje, que pensaron iban al restaurante de su amigo el regidor panista, pero no era inspección.



Resulta que el llamado corredor gastronómico que comprende ambos ejidos recibió la obra de alumbrado con luminarias tipo LED y “Lencho” fue supervisar el resultado.



Obras que lucir y presumir hay como en cada municipio, excepto que la interacción social y la difusión acertada no se les da.



“Lencho” dice que el par vial que desfogue el tráfico vehicular en la colonia Occidental a la Zona Centro está autorizado.



LOGRO DEL CORONAVIRUS



Por incongruente que resulte, lo que no pudieron cumplir los presidentes de la República, el coronavirus lo consiguió, el precio de la gasolina bajó de precio y en Monclova no será la excepción.



El representante de los gasolineras de Coahuila, Gerardo Oyervides, dijo que será cuestión de días para tener a 15.50 el precio por litro de gasolina y diésel resultado de la caída en los precios del petróleo a nivel mundial.



En cuanto a la pandemia en México nada de que preocuparse pero sí ocuparse, según el Gobierno Federal, menos de 30 casos en el país.



Por si las dudas cada ciudadano debe tomar medidas extremas para prevenir el contagio, considerar alarmante y preocupante los casos de coronavirus que hay.