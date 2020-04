19 Abril 2020 04:10:00

Monclova es un búnker



Monclova está blindada. Por la emergencia sanitaria, el horno no está para bollos y el alcalde Alfredo Paredes López apretó una vez más las tuercas de la estrategia para tratar de frenar la movilidad de personas y vehículos, esta vez incluso con el vecino municipio de Frontera.



La vida en común de las dos localidades es cotidiana, como también la creciente racha de contagios de coronavirus que ubican a la Capital del Acero y a la Región Centro de Coahuila en color rojo en el mapa de la emergencia nacional.



Debido a esto, la Dirección de Seguridad Pública Municipal, a cargo del lagunero Fernando Adrián Olivas Jurado, instaló desde este sábado retenes entre Monclova y Frontera, tanto en pasos de vehículos como peatonales, y reforzó el blindaje en carreteras y libramientos. Salvo que no sea emergencia, nadie sale, y nadie entra de Monclova.







En lugar de ayudar… estorba



Este sábado le pusieron sazón al Twitter el alcalde de Saltillo, Manolo Jiménez Salinas y Reyes Flores Hurtado, para más señas representante del Gobierno de la “Cuatroté” en Coahuila. Por lo visto el superdelegado anda urgido de reflectores y se trepó a las publicaciones del Edil saltillense respecto a los intentos de los gobernadores del noreste para hacerse de recursos y enfrentar los golpes de la emergencia sanitaria y económica por el Covid-19.



Nada tenía qué hacer el expanista, quien ahora hace intentos por aparecer como el principal activo de Morena en la entidad, incluso por encima del padrino de bigotes y sombrero que tanto presumía, pero el caso es que hasta el tema de la megadeuda trajo a colación.



En las benditas redes sociales las reacciones no se hicieron esperar y los tuiteros le tupieron al superdelegado, precisamente porque si bien la ayuda urge para empresarios de todos los tamaños y los coahuilenses más desafortunados, la actitud del Gobierno federal ha sido voltear la vista a otro lado.







Al Alcalde le vale



Quienes conocen y están cerca Horacio Piña Ávila, quien hace las veces de alcalde de Matamoros, nos aseguran que el hijo de la leyenda del beisbol mexicano, Horacio “El Ejote” Piña García, está en todo, menos en atender la emergencia por el avance del coronavirus y se encuentra muy lejos de ponerse en la primera línea de combate para evitar que la ola de contagios siga creciendo.



En Matamoros hay dos fallecimientos confirmados por el contagio de Covid-19, pero nos aseguran que el Alcalde, quien llegó al cargo con la bandera de Morena y de la cuarta transformación, está más preocupado en esconder las cuentas públicas –así andará, advierten los malpensados– y en impulsar a su padre como candidato a diputado local por el partido de moda.







Mala tonada



Y en terrenos de la Comarca Lagunera, en Torreón hasta los músicos de a pie le reclamaron al alcalde Jorge Zermeño Infante por la falta de apoyos. Se trata de los artistas que si no trabajan la sufren para encontrar el sustento, quienes por cierto, se vieron obligados a empeñar o vender sus instrumentos para llevar un ingreso a la familia.



Los músicos laguneros señalan que tanto el PAN, con Zermeño Infante, como Morena con Armando Guadiana y el presidente Andrés Manuel López Obrador, andan desafinados y les aventaron una mala copla, pues al parecer olvidaron la tonada luego del apoyo en las pasadas campañas.







No estuvo ‘Susana’



Por cierto, el que ya no siente lo duro, sino lo tupido en redes sociales, es el Alcalde de Torreón, Jorge Zermeño Infante. Dejó en claro que no entiende razones y en un acto a todas luces de lucimiento político-electoral juntó a decenas de vecinos de distintas colonias y usuarios del sistema de transporte urbano para que le echaran ojo al proceso de sanitización de camiones y taxis.



El problema es que no estuvo invitada la famosa “Susana Distancia” y en plena contingencia y ante el reiterado llamado de autoridades para quedarse en casa y guardar las medidas mínimas de distanciamiento social, aquello fue una romería y ahora mismo el Alcalde panista pasa las de Caín y paga la factura correspondiente con usuarios de las benditas redes sociales.







Apoyando a Saltillo



Gran muestra de solidaridad y generosidad por Saltillo de parte de las familias y empresarios de la región, que durante la contingencia por el Covid-19 se sumaron para ayudar a quien más lo necesita a través de la iniciativa ciudadana Apoyaré, que dirige la señora Paola Rodríguez López, esposa del alcalde Manolo Jiménez.



Empresas como Oxyde, GIS, Davisa, Arca, Mencorsa, Coconsa, Pecsa, Jisa, Zapal, Alianza, FCA y Colibrí, entre otras, sumaron esfuerzos y recursos que, según dicen, son cerca de un millón de dólares invertidos en equipo médico e insumos de protección para personal de hospitales saltillenses, así como la entrega de paquetes alimentarios y de limpieza para la población más vulnerable.