02 Abril 2020 04:08:00

Monclova, lo peor que puede pasar

No hay que caer en pánico, pero sí hay que saber exactamente dónde estamos parados, como sociedad, como mexicanos, en esto de enfrentar la emergencia por coronavirus.



El Gobierno federal sostiene que se preparó, desde hace meses, para enfrentar la propagación del virus, pero los hechos nos dicen otra cosa y Monclova es el ejemplo más dramático.



Hace casi dos semanas, un trailero infectado llega a la Clínica de Zona. Es atendido en urgencias. Tiene contacto con al menos una docena de médicos y enfermeras que resultan todos infectados. A los días muere, y posteriormente también uno de los doctores que lo atendió; otro se encuentra en terapia intensiva.



Pero hoy se habla que una treintena de esta misma Clínica de Zona estaría contagiado de Covid-19.



Hablamos de médicos del IMSS, muchos de los cuales tienen consulta privada. Se trata de profesionales de la salud que tienen contacto cercano con docenas de personas al día y a los que apenas se les someterá a la prueba para saber si tienen o no el virus.



Sí, así de preparados estamos hoy para enfrentar la emergencia. Por esto es precisamente que médicos y enfermeras claman por apoyo. No hay que decir que estamos preparados. Hay que dotar al personal que se encuentra en la trinchera de todo lo que necesitan.



Esto no se combate con discursos ni buenas intenciones. Se combate con prevención y con acciones puntuales, ya que de lo contrario el ejemplo de Monclova se expandirá como el virus mismo.



Y es justo en este escenario de riesgo donde hoy estamos parados.